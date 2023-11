Gloria Trevi: así es como la cantante y Sergio Andrade buscaban coristas, ofrecían excelente ambiente laboral

Durante las últimas horas el nombre de Gloria Trevi ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que en redes sociales se difundió un anuncio en el que se muestra cómo es que la cantante buscaba a sus coristas durante la década de 1990 por lo que dicha publicación volvió a poner sobre la mesa el tema del “Clan Trevi-Andrade”, del cual, la cantante siempre se ha declarado como una víctima.

La publicación en la que se muestra cómo es que Gloria Trevi buscaba reclutar coristas fue realizada por la página de Facebook llamada “Un tiempo para recordar” y en dicho post se mostraba un anunció hecho en la revista "Las insólitas, Increíbles e Inverosímiles Aventuras de Gloria Trevi", material editorial lanzado en mayo de 1991, es decir, siete años antes de que explotara el escándalo del “Clan Trevi-Andrade”.

Así es como Gloria Trevi buscaba a sus nuevas coristas, esto es lo que ofrecía

La publicación en cuestión se caracterizaba por ser sumamente colorida, además, incluía tres fotografías en las que se podía ver a Gloria Trevi en acción sobre un escenario, además, también aparecían Mary Boquitas y Aline Hernández, quien años más tarde fue la responsable de hacer estallar todo el escándalo antes referido.

“¡Amiga! ¡Esta es la oportunidad que esperabas! ¡Sí! Gloria Trevi te invita a formar parte de sus coros” era el texto que más se destaca en el referido anuncio y en uno de los costados de la página aparecían todos los requisitos que se debían cumplir para poder formar parte del equipo de coristas de la intérprete de éxitos como “Con los ojos cerrados” y “Hoy me iré de casa”.

Así es como Gloria Trevi buscaba a sus coristas a principios de la década de los noventa. Foto: FB: Un Tiempo Para Recordar

Ser amante de la música, tener buena voz, presencia, contar con aptitudes para el baile y tener disponibilidad para viajar eran los requisitos indispensables que se solicitaban para ser corista de Gloria Trevi, además, ofrecían un buen sueldo, magnífico ambiente de trabajo y la oportunidad de tener proyección a futuro como solista.

Para poder participar en el proceso de selección las candidatas debían enviar a las oficinas de la referida publicación todos sus datos personales, acompañados de dos fotografías, una de tamaño postal de cuerpo entero y otra más en la que solo se apreciara el rostro, además, también tenían que enviar un casette con una grabación en la que se apreciara su voz y en caso de ser menores de edad, solicitaban una autorización de los padres o tutores para poder ser considerada.

El anuncio de Gloria Trevi en el que buscaba coristas generó todo tipo de opiniones. Foto: FB: Un Tiempo Para Recordar

Como era de esperarse, esta publicación causó un gran revuelo en plataformas digitales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto, incluso hubo testimonios de distintas mujeres aseguraron haber enviado sus datos y agradecieron no haber sido seleccionadas, además, las fuertes críticas para Gloria Trevi no se hicieron esperar y aunque la cantante no ha salido a ofrecer ninguna declaración al respecto algunos de sus fans salieron en su defensa argumentando que la intérprete de “Todos me miran” solo fue una víctima más en este caso, tal como la cantante lo ha sostenido desde siempre y como quedó comprobado ante la ley pues recordaron que fue absuelta del caso.