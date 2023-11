¿Adrián Marcelo sufrió abusos durante su niñez? Así lo contó el conductor

Adrian Marcelo se presentó ante uno de sus grandes ídolos, Yordi Rosado, quién lo convocó para su exitoso canal de YouTube, donde realiza entrevistas a los personajes más relevantes o importantes de la época, y poco a poco se mete en sus corazones hasta descubrir un momento increíble nunca antes pensado.

En este capítulo, el conductor tanto se canales digitales como de televisión, se presentó frente a frente con las cámaras del set y comenzó a contar secretos que nunca hubieras imaginado, desde sus vivencias en la niñez, hasta dolorosos encuentros con gente que le hizo daño, su relación con la familia, entra otras cosas.

Uno de los tantos momentos que contó, fue cuando aseguró que desde pequeños, tanto sus hermanos como él, vivieron momentos horribles con la persona encargada de cuidarlos y de celar por su seguridad. Supuestamente fue la responsable de numerosos abusos físicos y psicológicos.

Tuvimos una empleada doméstica que abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. No éramos tan grandes, éramos niños todavía. De entrada, nos contaba historias que no eran apropiadas, con una especia de vulgaridad y obscenidad, fue mi despertar sexual.

Fue después de esa primera declaración que contó la parte más fuerte del maltrato en contra de los tres, pero él tiene unos recuerdos muy importantes donde se involucraría un abuso presuntamente sexual.

Tengo imágenes mías encima de ella, en una silla haciendo el faje. Yo recuerdo haber tenido este tipo de encuentros con ella, pues donde yo era un niño, yo no estaba despierto en mi sexualidad. Lo verbalizo porque no es nada que me genere trauma. Tengo estas imágenes de despertar hormonal