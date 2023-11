"Ni me ofendo", Mariana González responde a los hater tras comentarios de burla hacia ella y Vicente Fernández Jr

Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. se han convertido en la pareja del momento, pues luego de una lujosa boda en el rancho de "Los 3 Potrillos" a la que sólo asistieron sus más íntimos y que no dudaron en compartir los mejores momentos de la celebración en redes. A tan solo una semana de aquel mágico y viral momento, los recién casados se encuentran en su luna de miel en un exclusivo hotel en Dubái, desde donde siguen dando de qué hablar.

Pues más allá de los lujos de este resort, la pareja también se ha dado momentos para mantenerse activos en redes sociales para mostrar su amor, de su viaje y por supuesto de romper el silencio ante los duros comentarios de sus haters. Y es que desde hace cuatro años que iniciaron su relación, han sido criticados por mantener un noviazgo pese a la diferencia de edades, hasta el punto de acusar a la "Kim Kardashina Mexicana" de ser una interesada.

Los comentarios en redes sociales les dan igual. (Foto: IG @marianagp01)

Sigue leyendo:

Mariana González seduce a Vicente Fernández Jr. en su luna de miel con un coqueto bañador

Filtran imágenes de la luna de miel de Vicente Fernández Jr. y Mariana González, no viajaron solos

"La envidia es mala", Mariana González responde al hate tras su boda con Vicente Fernández Jr

Después de la boda, las críticas han aumentado considerablemente, pues ahora las burlas también han ganado protagonismo por la figura supuestamente descuidada de Vicente Fernández Jr. o de los desaires que Mariana González tendría hacia él. En medio de todo esto, la influencer decidió responder con humor y dejar en claro que les da igual lo que digan de ellos, además que advirtió que todo lo que se dice es una mera muestra de envidia.

Este fin de semana, por medio de sus historias de Instagram, la también empresaria subió una contundente respuesta ante la ola de hate que les ha llovido, aunque para ello usó un filtro en tono de burla e ironía para la situación.

"Aquí estamos muy preocupados por nuestros comentarios; déjenlos y si los alcanzamos a ver con todas las actividades que tenemos, les contestaremos. Si son malos, pues son mejor, son más divertidos los malos. Me divierto tanto con sus comentarios malos. Chicas no sean tan malas, la envidia es mala, te atormenta, sufres, no sufras. Vive feliz, recuerda, todos somos hijos de Dios", dijo.

Vicente Fernández Jr. se ha convertido en el blanco de las críticas. (Foto: IG @marianagp01)

Luego de su corto discurso, comenzó a presumir más de su viaje en un exclusivo restaurante y le recordó a sus seguidoras que ella las ama, acto seguido no dudó en mostrar seriedad y hablar de lo feliz que se encuentra en su luna de miel y en esta nueva etapa, ya como esposa de Vicente Fernández Jr.

"Estamos muy felices y muy contentos y de repente veo sus comentarios malos; tienen que tomar la vida con humor, yo todo lo hago divirtiéndome, ni es en plan de ofender ni me ofende lo que me dicen ni ofendo a nadie. Cada quien ve las cosas dependiendo de como trae su cabeza, cuando una persona lo toma con agresión es porque su cabeza cree que la están agrediendo".

Finalmente, dijo que cuando no se toma de la forma anterior demuestra que no estás en contra de nadie y añadió que "la que está en contra de mí, pues pelea". Esta es la primera vez desde la boda que Mariana González Padilla habla sobre el hate que recibe en redes sociales, y aunque no sacó el nombre del mayor de los potrillos o el tema de la boda, su mensaje fue tomado como una respuesta a la polémica que han vivido en los últimos días.