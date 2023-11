"La pasé muy mal": Mar de Regil habla sobre el hate que recibe en redes sociales y confiesa que le detonó problemas con su físico

Mar de Regil es una de las famosas del Internet más populares del momento y que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, quienes la apoyan en sus videos donde muestra su rutina para arreglarse, contar aspectos de su vida personal como su relación con Santiago Jasso, o bien, simplemente para presumir sus mejores looks con firmas de lujo o con diseños que ella misma creó.

Sin embargo, su fama también ha estado muy ligada al hate que recibe por parte de algunos usuarios de Internet, como ocurrió hace algunos meses que debutó como diseñadora de moda en la Fashion Week, cuando vendió sus cuadros a precios altísimos o por haberse aplicado un producto para el rostro de forma incorrecta. Todo esto son sólo ejemplos de lo que vive día tras día y aunque la hija de Bárbara de Regil suele mantenerse hermética y guardar silencio, recientemente se sinceró como nunca antes.

Mar de Regil siempre evita sobre las críticas que recibe. (Foto: IG @marderegil._)

Mar de Regil habla sobre el hate y explica que le pegó en el autoestima

Mar Alexa de Regil, nombre completo de la famosa de 19 años, ofreció una entrevista a la Revista Influencer, donde se sinceró como nunca antes, pues al ser cuestionada sobre las burlas y críticas que recibe en redes sociales, confesó que lo que decían sobre ella le afectó en el autoestima hasta el punto de no aceptar su cuerpo. A pesar de ello, con el paso del tiempo aprendió a ignorar lo que dicen sobre ella.

"De repente me di cuenta que todo lo que hago, para alguien va a ser malo", explicó antes de señalar que ahora ya no lee lo que sus seguidores le escriben en redes, pero se mantiene activa con el contenido que le gusta subir y con el que se siente cómoda. Aunque eso no la ha alejado de las críticas, afirmó que "yo decidí vivir normal y tranquila".

Si bien su nombre ha acaparado los titulares en los últimos meses por las críticas, Mar de Regil expresó que el hate que recibe no es nada nuevo y que empezó en plena pandemia no por el contenido que compartía, sino "por mi aspecto físico", comentarios a los que ella le prestaba mucha atención. De esta manera y con su corta edad, entonces a los 16 años, tuvo que enfrentarse a las duras críticas:

Las críticas iniciaron cuando ella era una adolescente. (Foto: IG @marderegil._)

"Me puse muy triste, la pasé muy mal por mucho tiempo; (tenía) problemas con mi físico porque la gente me decía cosas, o sea, feo, de cómo me maquillaba, de cómo hablaba", dijo.

Cabe destacar que también fue en plena pandemia cuando ella y su mamá, Bárbara de Regil, se volvieron virales tanto por sus comentarios, como por las transmisiones en vivo en las que realizaban ejercicio y ayudaban a gente a motivarse para estar activas durante el encierro. Aunque entonces las críticas también se hicieron presentes, la influencer reveló a la revista que fue la actividad física junto a la actriz lo que la ayudó a estar mejor.

"Soy muy sensible, entonces las cosas me afectan más de lo que deberían de (afectarme)", contó al explicar que las pláticas con su mamá fueron su sanación ante las duras críticas.