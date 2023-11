Así suena Bárbara de Regil diciendo groserías en ruso ¿Planea irse de México pronto?

Bárbara de Regil se mantiene vigente en redes sociales y con proyectos en series de TV. Como una de las figuras que más polémicas provoca, muchas veces de manera involuntaria, Bárbara sabe que lo único que le interesa es aprender y crecer en su vida.

A pesar de su buena voluntad, a veces no puede evitar hacer algún comentario sobre otro famoso, tal como pasó recientemente cuando criticó a Luis Miguel, señalando que no saludó bien a su público al comenzar un concierto.

De este tipo de comentarios se han derivado opiniones contradictorias en el medio del espectáculo, donde otras celebridades han externado lo que piensan de Bárbara y su forma de ser, algo que según ella, le ha provocado bullying en su contra.

Pero, como una mujer que se sobrepone a todo, Bárbara de Regil expresó que este año ha sido bueno, tanto que pudo actuar en una cinta en lengua rusa. ¿Cómo habla ruso?

Bárbara y Mar, siempre juntas en todo evento. Foto: Especial

Bárbara filmó una película en Rusia

Como algo que no había revelado de su carrera, Bárbara de Regil comentó que este año le trajo proyectos importantes.

"Yo siempre estoy agradecida con todo lo que me da la vida. Este año lo vi con muchas altas y aprendí a que todo lo que pasa es por una razón y todo te deja una enseñanza si abres bien los ojos", dijo.

Luego de esto, contó: "Lo mejor que me dejó este año fue hacer una película rusa, en idioma ruso. Creo que me reté a mí misma y lo logré y eso me tiene muy orgullosa".

Sobre su misma confesión, abundó en cómo llevó adelante el filme.

"Tenía una maestra de ruso, Anastacia, y aprendí a hablarlo un poco, aprendí mis escenas porque toda la película fue en ruso".

Aprendió a decir groserías y así suena

Al ser cuestionada sobre cual es su palabra favorita en ruso, Bárbara exclamó una frase en este idioma:

"'Ya tebya lyublyu' y una más que es un insulto. De lo primero, te dije que te amo", indicó para luego mencionar otro insulto.

"Es que tuve una escena donde dije muchas y me aprendí las groserías", contó sobre las palabras aprendidas.

¿Bárbara planea dejar México para buscar éxito en otro país?

Tras la felicidad de filmar en idioma ruso, Bárbara fue cuestionada sobre si esto será el principio de emigrar a Rusia o Estados Unidos en la búsqueda de otros proyectos.

"No sé si me iré para allá. Mi intención siempre es crecer, la película se va a estrenar en Moscú y también en México entonces lo que la vida me dé sé que será con mucho cariño", comentó.

"¡No, no, no! a mí no me mandes a otro lado. Yo estoy en México, amo a México, amo a mi gente, no planeo irme a Estados Unidos a menos que me salga algo allá me iría temporalmente, pero eso de irme y agarrar mis maletas y mi caja de huevos y llegar allá, no, y mi mamá no verla, no", sentenció.

Incluso, admitió que su mánager le pide irse a Estados Unidos a buscar fortuna, pero ella no dejará a su familia.

"Si lo quisiera buscar, ya me hubiera ido, porque tengo un mánager allá que me ha dicho vente para acá y empezamos a buscar y te presento, pero no es mi intención porque tengo una vida acá, tengo una buena carrera aquí y está mi familia, mi hija, mi esposo trabaja aquí y no".

Para terminar, fue aún más clara y precisó que no dejará solo a su marido.

"Yo no lo dejaría a él (su esposo), me lo ganan, qué te pasa. Hay mucha loba allá afuera, yo no soy muy celosa pero él es mío. Él es muy respetuoso, serio y yo soy súper perra, si se le quedan viendo yo soy de '¡Hola! aquí estoy, no pintada' y tiene una hija que es bien celosilla".

