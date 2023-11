Ángela Aguilar se "encuentra" con su imitadora y la hace llorar con contundente mensaje

Ángela Aguilar es una artista que ha roto fronteras, pues a pesar de que canta regional mexicano, su música ha llegado a otras partes del mundo. La popularidad de la joven artista ha crecido a tal grado que ahora tiene imitadoras, y una de ellas es Nina Murgas. La intérprete de "Qué Agonía" encontró a su clon, por lo que decidió mandarle un contundente mensaje en la televisión de su país.

En Colombia se está transmitiendo el famoso reality show "Yo me llamo", un programa en donde se presentan imitadores o personas que se parecen a los artistas para demostrar su talento. Debido a que Nina es casi igual a la hija de Pepe Aguilar, está participando para llevarse el premio, y se ha hecho viral en redes sociales debido a que no solo es similar a Ángela, sino también porque ha copiado su voz, sus gestos y hasta sus movimientos arriba del escenario.

Nina Murgas, es imitadora de Ángela Aguilar IG@yomellamoangelaaguilaroficial

Ángela Aguilar reacciona a su imitadora

Hace un par de días, la joven se presentó en el escenario y recibió buenas críticas de los jueces Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, sin embargo, después de estos comentarios positivos, tuvo una sorpresa, ya que la misma Ángela Aguilar le envió un mensaje en el que reconoció su talento, y admitió que la conoce tan bien que sabe imitarla a la perfección, puesto que también su voz se parece.

"Nina que increíble todo lo que estás haciendo, de verdad, cada vez que me enseñan un video tuyo o que sales a la conversación para mí es un honor y es padrísimo porque lo haces tan bien, el falsete, las pausas y hasta mis expresiones", dijo la cantante mexicana en el pequeño clip que fue transmitido durante el programa, en donde Murgas lo pudo ver en vivo y rompió en llanto por las palabras de la intérprete de "En Realidad".

La joven imitadora rompió el llanto con el mensaje de Ángela Aguilar IG@yomellamoangelaaguilaroficial

Ángela Aguilar quiere conocer a su imitadora

En su mensaje Ángela también le propuso conocerse en una de sus presentaciones. "Te felicito por lo que haces y ojalá algún día me dejes invitarte a uno de mis conciertos, me encantaría conocerte, me encantaría que vinieras", dijo la integrante de la Dinastía Aguilar, por lo que la joven contestó emocionada: "No falto, me voy en barco, en carro o en burro, pero no falto", haciendo de este un momento aún más motivo.

Nina indicó que este momento la hacía sentir más cercana a la artista, de 20 años, y expresó que las palabras que le dedicó la inspiraron para perseguir sus sueños. Asimismo, la joven compartió este encuentro en sus redes sociales en donde escribió: "QUEEEEEEE??????????? Graciassss @yomellamo que sorpresa tan DIVINAAAAA, no tengo palabras para expresar lo que siento. Ayúdenme a etiquetar a @angela_aguilar_ porfisss".