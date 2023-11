Karol Sevilla termina su noviazgo con Emilio Osorio: "ya estoy soltera"

Todo indica que la relación sentimental entre la bella cantante, Karol Sevilla y el intérprete, Emilio Osorio, llegó a su fin o al menos así lo reveló la cantante durante una dinámica con sus millones de seguidores. La notica dejó en completo shock a todos.

Fue durante su participación en "La Casa de los Famosos México" en donde el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio gritó a los cuatro vientos su amor a Karol Sevilla. Sin embargo todo parece indicar que la situación cambió de manera radical en las últimas semanas.

Sigue leyendo:

Niurka está de luto, envía un triste mensaje tras la muerte de un ser querido: "era un ángel"

Desde hace unos años Emilio Osorio y Karol Sevilla habían protagonizado un intenso romance que a los pocos días se consolidó como uno de los favoritos. A pesar de los constantes rumores la pareja se mantuvo junta o al menos así fue hasta hace unas semanas.

Resulta que en sus redes sociales la intérprete de "Ser mejor" y "Vuelo" platicó con sus millones de seguidores sobre distintos temas, pero lo que más llamó la atención fue cuando habló de su verdadera relación sentimental con Emilio Osorio, finalista de "La Casa de los Famosos México".

Sin guardarse nada Karol Sevilla, una de las artistas más famosas en la actualidad, pidió que no la involucraran en ningún escándalo. Segundos después confesó que actualmente está soltera, por lo que tiene la oportunidad de relacionarse sentimentalmente con quien quiera.

“No me estén inventando cosas, porque no. Digo, o sea, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante, literalmente, la vida. Pero, en Miami nunca estuve con nadie”, contó.