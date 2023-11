Alana Lliteras le entra al reggaetón con el estreno de su canción "Enana blanca" ¿Dejará la conducción?

Alana Lliteras es una de las nuevas celebridades de la TV que ha logrado cautivar al público en años recientes. Forjada en el reality show de TV Azteca, MasterChef, la joven logró vencer en su versión para niños y luego refrendar su talento en la cocina en la versión para adultos.

Ya sea como conductora o concursante, Alana Lliteras captó la mirada, atención y paladar de fans y jueces, todos a su favor. La única que no la quiso y que habló fuerte sobre ella es Laura Zapata, quien en plena transmisión la tildó de víbora.

Pero, como ella prefiere no engancharse con la opinión de Zapata, Alana evade sus comentarios con vacaciones en la Riviera Maya y otros sitios más lejanos, tal como pasó cuando Alana posó en bikini en Tulum y días después viajó a Japón, mostrando así que está abierta a conocer el mundo en su totalidad.

Ahora Alana desea continuar con el ascenso de su carrera y ha elegido el camino de la música, con su canto e interpretación para estrenar su primera canción.

Así lucirá Alana Lliteras esta Navidad. Foto: Especial

Con el sentimiento de quien escribe una canción y se planta al piano para tocar parte de ésta, es como Alana Lliteras se mostró en el estreno mundial de su canción "Enana blanca". Con un videoclip que subió hace unos días a sus redes sociales, Lliteras también lo presumió en YouTube y espera miles de personas lo vean.

Con el reggaetón como base, "Enana blanca" se ubica dentro del espectro del pop urbano con una letra donde Alana le dedica su voz a un amor perdido. En este sentido, busca conectar con sus fans que han pasado por algo similar. En el videoclip se le puede ver recordando a esa pareja que perdió.

Con una rotunda emoción y a la espera de seguir ganando views en YouTube y escuchas en otras plataformas, Alana Lliteras estrenó su canción y reflexionó en redes sociales sobre la respuesta de la gente. Esto se manifestó en los fans de diversos países que le vieron y comentaron opiniones muy agradables

"Nunca me imagine que fuera a tener tanta aceptación mi canción y que a solo dos días de salir ya se escuche en 25 países", expresó en su cuenta de FB.

Para rematar, Alana aceptó que tuvo miedo de no ser aceptada por su música y que se esforzó por dar un producto de calidad.

"Tuve muchos nervios antes que saliera por que realmente no es algo a lo que me dedique pero lo hice con mucho cariño, les agradezco de todo corazón todo el apoyo que me han dado", refirió.