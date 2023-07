"Es una víbora": Laura Zapata arremete contra Alana Lliteras durante la transmisión de Top Chef Vip

El reality de cocina Top Chef Vip está a punto de llegar a su fin, por lo que las y los cocineros están mostrando sus mejores talentos culinarios para convertirse en los ganadores del programa, pero además de increíbles platillos, en el programa también se han cocinado distintas rivalidades que con la tensión de la final crecen cada vez más.

Esta vez fue la conductora juvenil Alana Lliteras quien no pudo contener su molestia ante comentarios negativos lanzados por la actriz mexicana Laura Zapata en contra de Sebastian Villalobos (otro de los participantes), ambas han tenido distintos roces a lo largo del programa ya que en varias ocasiones se les pudo ver enviándose varias indirectas por medio de sus redes sociales, pero esta vez la discusión fue trasladada a la cocina del programa cuando la conductora confrontó a la actriz por llamar "youtuber que no terminó la prepa" a Sebas.

Así fue la acalorada discusión entre Alana y Laura Zapata

La discusión sucedió mientras Alana, Laura y Arturo Peniche se encontraban en una sala viendo como sus compañeros se enfrentaban a un reto de cocina, el hombre le preguntó a Alana si se encontraba molesta y ella respondió que no, pero recalcó que "no por ser personas mayores dejaría que hablaran mal de ella" y les recriminó que ambos habían hecho comentarios negativos en contra de Sebastián Villalobos afirmando que Peniche lo llamó "naco" mientras que Zapata escribió en su Twitter que él no había "ni terminado la prepa".

La actriz mexicana confirmó lo dicho y explicó que lo escribió después de que él le sugirió leer un "libro de superación", pero no conforme con ello explicó frente a la cámara que una persona que "no tenía estudios, no podía decirle a ella, una mujer universitaria, que leyera esa clase de libros".

En ese momento Alana explotó y afirmó que Laura es una persona muy "complicada", mientras que la actriz le dijo que no sabía por qué defendía tanto a Sebastián y deseó que no se "llevara un frentazo" cuando la transmisión del reality terminara. Después de ello la discusión no quedó ahí ya que Laura ha compartido una serie de indirectas en su cuenta oficial de Twitter donde acusa a Alana y a Sebastián de enviar "bots" para molestarla e inclusó los señaló por acoso laboral y afirmó que se encuentra asesorándose al respecto.

Así mismo, los seguidores de Laura Zapata han mostrado su apoyo por medio de esa red social y opinan que Alana es demasiado "prepotente", al mismo tiempo que se lamentan por el poco respeto que hay hacia las personas mayores; en contra parte, otro grupo de personas señala el comportamiento clasista de la actriz y afirman que no está bien opinar sobre el grado de estudios o forma de vestir de las personas.

SIGUE LEYENDO:

Laura Zapata tiene fuerte discusión con Sara Corrales y Alana Lliteras, esta es la poderosa razón