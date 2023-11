3 películas imperdibles si estás pasando por una crisis existencial y sientes que no avanzas en la vida

Para muchas personas, las películas son un medio para entretenerse y pasar el tiempo, pero para muchas otras estas historias de la pantalla pueden convertirse en un lugar seguro cuando las dudas y crisis se vuelven una constante en la vida, y es que es normal sentirse perdida de vez en cuando y pensar que no estás avanzando en un mundo que va cada vez más rápido, es por ello que distintas directoras se han encargado de plasmar estos sentires en cintas que se convierten en un abrazo para el alma y nos dicen "no estás sola".

3 películas dirigidas por mujeres que te ayudarán en momentos de crisis existencial

Si tú te encuentras en un momento de la vida donde no sabes cuál es tu camino y las terribles "crisis existenciales" han llegado a tu cabeza, estas directoras podrán ayudarte a sentirte mejor y saber que esto sólo es momentáneo, ya que las cosas siempre mejoran. Así que te comparto tres películas creadas por y para mujeres que se convertirán en tu lugar seguro cuando todo afuera se desmorona.

Estas películas podrán sentirte acompañada durante las crisis existenciales de la vida.

Frances Ha (2012)

Frances es una joven fuera de lo común en el bullicioso escenario de Nueva York, no cuenta con un apartamento propio, sin embargo, ello no la detiene para adentrarse en el mundo de la danza, a pesar de no ostentar el título de bailarina.

Su inseparable compañera es Sophie, aunque en el presente, la comunicación entre ambas se ha visto pausada y a pesar de sus aspiraciones que van más allá de su realidad, Frances aborda la vida con una actitud feliz y una ligereza que caracteriza su enfoque hacia los desafíos diarios. Su historia es un fascinante equilibrio entre las ansias de más y la capacidad de encontrar felicidad en la simplicidad de cada momento.

Lady Bird (2017)

Christine McPherson, autodenominada "Lady Bird", destaca como una adolescente peculiar de diecisiete años con el ferviente anhelo de asegurarse un lugar en una prestigiosa universidad para escapar de los suburbios que la han visto crecer. En su emocionante último año de escuela, se enfrenta a desafíos tanto académicos como sentimentales, tejiendo intrincadas relaciones con sus compañeros de clase.

No obstante, el corazón de la historia reside en la compleja dinámica con su madre, añadiendo una capa adicional de intensidad a su travesía hacia la madurez; Lady Bird, con su carácter distintivo, se embarcará en un viaje de autodescubrimiento en medio de los altibajos de la adolescencia, desentrañando los misterios de la identidad y la conexión familiar.

Pequeña Miss Sunshine (2006)

Olive, una pequeña que sueña con ganar un concurso de belleza vive en el seno de una familia peculiar, ya que su abuelo se ve inmerso en un mundo de cocaína, su padre lucha con sentimientos de fracaso, su tío se recupera de un intento de suicidio, y su hermano mayor se sume en el silencio mientras se sumerge en las lecturas filosóficas de Nietzsche.

En un giro de eventos inesperados, Olive decide participar en un concurso de belleza en California, desencadenando así una travesía cómica y conmovedora para toda la familia, este viaje no solo simboliza la búsqueda de reconocimiento de Olive, sino que también sirve como catalizador para la hilarante dinámica familiar y la exploración de sus demonios personales.

Las mujeres dentro del cine

Las directoras a menudo abordan las crisis existenciales desde una perspectiva única y personal, por lo que sus películas pueden ofrecer una gama más amplia de experiencias y emociones, además pueden desafiar y subvertir los estereotipos de género asociados con este tema, esto contribuye a una representación más rica y auténtica de los desafíos personales, rompiendo con narrativas convencionales y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la búsqueda de significado en la vida.

Explorar películas hechas por mujeres sobre crisis existenciales puede ofrecer una variedad de formas de contar historias y expresar las complejidades emocionales.

Algunas películas dirigidas por mujeres pueden centrarse en temas específicos relacionados con la identidad y las crisis existenciales que afectan a las mujeres, proporcionando una oportunidad para una comprensión más profunda de estas experiencias y estableciendo conexiones emocionales más fuertes, especialmente con aquellas que pueden identificarse con las luchas y los cuestionamientos presentados en la pantalla.