Las canciones de Taylor Swift salvaron la vida de una joven que estaba en coma

La historia de Lara está inundando las redes sociales, pues es una increíble demostración de resiliencia, perseverancia y fanatismo, ya que la joven es seguidora de Taylor Swift y sus canciones hicieron que se recuperara del coma. La chica no sólo tuvo una rehabilitación óptima, sino que también tuvo la oportunidad de acudir al concierto de la intérprete de "The Man" en Argentina, demostrando que es posible cumplir los sueños.

Medio como TN han retomado la historia de Lara, una joven que el 23 de octubre de 2021 tuvo un accidente que la dejó en coma. La entonces estudiante de odontología viajó desde su ciudad, La Plata, a Villa La Angostura, en donde estaría de vacaciones con algunos de sus familiares. Su madre, hermanas, primas, abuela y tías hicieron una parada en Bariloche, lugar en el que se presentó un fuerte viento que tiró un árbol, el cual cayó arriba del auto en el que viajaba.

Sigue leyendo:

Captan a Taylor Swift transbordando en Pantitlán ¿regresó a dar otro concierto?

Película de Taylor Swift supera los 100 millones de dólares una semana antes de su estreno

La fan de Taylor Swift entró en coma

"A los poquitos metros de arrancar, a baja velocidad, se cayó un árbol arriba del auto en el que veníamos y a partir de ahí ya ni me acuerdo”, contó Lara a un medio local, al que también le dejó ver algunas fotos del carro en el que se transportaba. En las imágenes se observa un vehículo color vino con el techo sumido y la rama de un árbol muy pesado al lado de este. De acuerdo al padre de la joven, el tronco cayó en el lugar en donde se encontraba la chica.

"Mi hermana me sacó del auto porque yo me desmayé. A la hora y pico recién nos llevaron a mi prima y a mí que éramos las que parecíamos estar más graves al hospital de Bariloche. Los médicos le dijeron a mi mamá que me tenían que operar de urgencia, de la cabeza”, destacó la joven, quien no solo tuvo daños en su cabeza, también un pulmón perforado, costillas rotas y un ojo desprendido.

Un tronco cayó en el auto en el que viajaba Lara Foto: TN

Lara se quedó internada en el hospital Ramón Castillo y por dos semanas estuvo en coma, según reporta la familia de la joven quienes nunca se separaron de ella y estaban al pendiente de los avances, los cuales eran pocos pero eran esperanzadores para ellos. Sin embargo, un día despertó de aquel estado, pero no todo fue bueno, ya que había perdido algunas habilidades como la del habla.

Joven despierta del coma y va al concierto de Taylor Swift

De acuerdo al relato de su familia, Lara se encontraba con sus hermanas, cuando estas pusieron canciones de Taylor Swift y sorprendentemente, la joven comenzó a tararearlas. "Mi familia no sabía qué secuelas iba a tener, decían que podía estar meses para recuperar el habla, para recuperar todo. Ese día, mis hermanas me pusieron canciones de Taylor. La primera fue Wildest Dreams. Ahí vieron que yo las intentaba cantar y que, como podía, que era muy poco, las cantaba todas, de principio a fin”.

Lara acudió al concierto de Taylor Swift en Argentina Foto: TN

La intérprete de "Cruel Summer" ofreció una serie de conciertos en el Estadio Mâs Monumental, también conocido como la casa del River Plate en Argentina, por lo que Lara tuvo que estar ahí, para ver a la artista que fue vital para su recuperación, ya que con ayuda de sus canciones y el apoyo de su familia pudo salir adelante.