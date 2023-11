Taylor Swift lleva a su novio de gira por Argentina y así los trataron, ¡ya no esconden su amor!

Sin duda alguna, el paso de Taylor Swift por Latinoamérica se ha convertido en un acontecimiento histórico para la música, es por ello que sus fans la reciben con mucho amor y ansiosos de escuchar cada uno de sus éxitos en vivo. Tras su paso por México, la rubia se encuentra ahora en Argentina, lamentablemente las intensas lluvias le impidieron dar su segundo show en el estadio Monumental, pero esto no fue impedimento para pasar una velada romántica en compañía de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

La romántica cena de Taylor Swift y Travis Kelce en Argentina

Es así como la artista no pasó desapercibida al dirigirse al restaurante Elena del hotel Four Seasons para cenar con su novio y aunque llegó con un perfil bajo, los comensales no pudieron contener su emoción al ver a Swift, quien, de la mano de Kelce, respondió con saludos y sonrisas; la artista, de 33 años, demostró su conexión con el público al dirigirse a los presentes en un español sutil, lo que desencadenó una ola de aplausos y la captura de numerosas fotografías.

La llegada de Taylor Swift a Argentina es parte de "The Eras Tour", una extensa gira mundial que ha cautivado a sus fanáticos desde marzo en Estados Unidos y que continuará hasta el próximo año. Ante la anticipación de su llegada, cientos de swifties acamparon a las afueras del estadio durante días (e incluso meses) para asegurarse de obtener las mejores ubicaciones dentro del concierto y así hacer su sueño realidad.

Taylor Swift enamora a sus swifties argentinos

El jueves, durante su debut en Argentina, la euforia alcanzó su punto máximo cuando sus swifties rompieron las barreras de seguridad dentro del estadio para acercarse al escenario, la cantante expresó su asombro por el cálido recibimiento y agradeció al público argentino: "¿Dónde estuvieron toda mi vida? Buenos Aires, todos ustedes me hacen sentir increíble, excelente".

Cada movimiento de Taylor Swift en Argentina desata una conmoción sin precedentes.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

En medio de interpretaciones de éxitos como "The Man" y "Lover", la cantante no dejó de elogiar la pasión de sus fanáticos argentinos: "Soy muy afortunada porque es la primera vez que vengo y esta es una de las audiencias más épicas que existen, están en otro nivel" y agradeció a sus admiradores más entregados que acamparon durante meses para poder verla en primera fila.

A pesar de la tormenta que obligó a la suspensión del segundo concierto, su show fue reprogramado para el domingo, donde se espera que el clima mejore. De acuerdo con información de medios locales, el pronóstico para el sábado sugiere una mejoría climática, con una disminución de la lluvia y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 24 grados, y aunque no se pronostican lluvias fuertes para el domingo, existe una leve posibilidad de lloviznas aisladas antes del último "recital" de la artista en Argentina.