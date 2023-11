Enrique Guzmán sale a defenderse de polémica declaración: "nunca he tocado a una niña con intenciones sucias"

Fue el pasado 14 de noviembre, durante una conferencia de prensa sobre su próxima presentación en un famoso recinto que Enrique Guzmán fue cuestionado por la prensa sobre el presunto video en el que aparece cometiendo un abuso en contra de una menor de edad.

Ante esto, el rockero de 80 años de edad no se quedó callado y lanzó una respuesta que ha causado mucha polémica pues aseguró que le gustaba tener encuentros íntimos con “niñas chiquitas”, esto ha creado mucha indignación, sin embargo, Enrique Guzmán ya salió a aclarar que su respuesta fue basada en la ironía y se defiende por primera vez de las acusaciones en su contra.

Foto: Cuartoscuro

El cantante ya habló de las acusaciones en su contra

¿Enrique Guzmán se defendió?

Luego de sus polémicas declaraciones al ser cuestionado sobre el presunto video en el que el publirrelacionista Emilio Morales asegura haber visto que el rockero comete un abuso en contra de una menor de edad, Enrique Guzmán ya salió a defenderse.

Aunque, antes de publicar su respuesta en video, el rockero utilizó su cuenta de “x”, antes Twitter para asegurar que al momento de responder a la reportera fue irónico, sin embargo, esto no fue suficiente por lo que apareció desde lo que parece ser la intimidad de su casa con un texto impreso.

Foto: X @enriqueguzman

El cantante aclarao en su cuenta de "X" que fue irónico

Al iniciar dicho video, Enrique Guzmán asegura que leerá el documento antes mencionado para evitar que sus declaraciones sean mal interpretadas, es así como comenzó a decir que lleva siendo atacado desde hace mucho tiempo, sin embargo, asegura jamás haber cometido los actos de los que lo acusan.

“Nunca he tocado en mi vida a una menor, ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría, pero con tanto acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede”, comenzó a declarar

Foto: Cuartoscuro

El papá de Alejandra Guzmán habló por primera vez de las acusaciones en su contra

El rockero aseguró que ante su enojo por el cuestionamiento que le hicieron durante la conferencia de prensa el pasado 14 de noviembre en el Auditorio Nacional, quiso responder con sarcasmo, pero cometió un error en lo que dijo, sin embargo, el ex integrante de los Teen Tops, pidió que si hay alguna prueba en su contra que la han pública pues él está seguro que jamás ha cometido los actos de lo que lo acusan su nieta Frida Sofía y otras personas.

“...respondí con sarcasmo, ya molesto y en el último momento en el que yo me retiraba, insistió una mujer que estaba sentada que había un video, que quisiera verlo y que lo vieran ustedes y compartirlo todos, yo no he visto nunca el video del que habla esa mujer…” dice Enrique Guzmán

Foto: cuartoscuro

Guzmán pide saquen las pruebas en su contra, si es que las tienen

¿Ya no hablará del tema?

A punto de dar por terminadas sus declaraciones el rockero asegura que a lo largo de su vida, jamás ha tocado con mala intención a alguna menor de edad y cree que alguien está intentando hacerle daño al hacer todo este tipo de acusaciones en su contra

“No hay forma que alguien pueda probar con un video, que yo haya tocado a alguna menor en alguna vez de mi vida, quiero decirles que nunca he tocado a una menor de edad, nunca he tocado a una niña con intenciones sucias y ofrezco una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos por ese comentario, espero no haber herido a nadie, espero que si alguien piensa que soy así que llegue con las pruebas en la mano…”, dijo Guzmán

Finalmente, el padre de Alejandra Guzmán dejó claro que será la primera y la última vez que hablará del tema, y pidió disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos con la respuesta que dio en el Auditorio Nacional.