Emilio Osorio celebrará su cumpleaños con dos viajes y uno será a lado de esta guapa mujer

Emilio Osorio no para de trabajar y de buscar su espacio en este medio del espectáculo. Como integrante de La Casa de los Famosos, disfrutó recientemente la reunión del Team Infierno para grabar el ´primer programa de "La Guarida del Infierno" a lado de sus amigos y hermanos.

Mientras promociona su nuevo sencillo "Astronauta" y graba una pequeña participación en la telenovela producida por su padre, "El amor no tiene receta", Emilio también se dio tiempo para saludar a su amigo y hermano Nicola Porcella, quien recientemente reveló que fue diagnosticado con una enfermedad antes de entrar al reality show.

Con esto en su presente, Emilio también reveló que pronto hará dos viajes en compañía de sus personas más queridas. En uno de esos, estará acompañado de una guapa y célebre mujer.

Así lució el Team Infierno en su regreso a la TV. Foto: Especial

Convencido del camino que está tomando en su carrera y con las ganas de ayudar a su familia, Emilio Osorio confirmó que participará brevemente de la telenovela "El amor no tiene receta", misma que produce su papá, Juan Osorio.

"Vinimos a 'El Amor no tiene receta', estamos en febrero vamos a estar al aire. No voy a actuar, no voy a estar o a tener un personaje, lo único que estamos haciendo es venir a, literalmente, estar dentro del proyecto para apoyar como siempre como familia, vine a ser parte de un pequeño cameo, apareceré dos segundos", contó.

De igual forma, abundó que: "Mi papá y yo lo platicamos, me dijo que si me parecería y es un momentito. Además vengo a apoyar a mi hermano Nicola que sale con camisita y saco, su peinado de niño bueno".

Emilio y Nicola han creado una estrecha relación. Foto: Especial

Emilio confirmó que tras meses de ardua labor, se tomará un tiempo para vacacionar en dos viajes. Así lo adelantó "El Halcón".

"Te voy a ser sincero, he trabajado mucho, sigo trabajando y lo más importante para mí es seguir al cien, hay días buenos y días malos, pero siempre uno debe tener espacio para sí mismo", inició.

Luego de esto, dio el itinerario de sus próximas semanas.

"Tengo dos viajes, en uno me voy con mi mamá y ella decidió irnos a Zipolite, la realidad es que yo no tuve ni voz ni voto, sólo le dije donde tu quieras y seas feliz y vámonos a tu cumpleaños que también es el mío. Ahí vamos a andar viajando", adelantó Emilio quien cumplirá años el próximo 25 de noviembre.

Sumado a eso, confirmó que sí viajará a Italia para usar el premio que obtuvo en La Casa de los Famosos.

"Y también nos vamos ya en diciembre de vacaciones a Italia, a mi viaje que en realidad no lo iba a hacer y me dijo wey no siempre tienes la oportunidad de viajar, me dijo 'viaja, diviértete, relájate, vas a aprender muchas cosas' y uno con la cabeza agachadita hay que recibir bendiciones de la vida", contó.