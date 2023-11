Brenda Zambrano debe unas extensiones de cabello, la acusan de no pagar y colgar llamadas: VIDEO

El nombre de la modelo e influencer Brenda Zambrano está generando polémica en redes sociales específicamente en TikTok, plataforma en la que surgió un video donde la acusan de no pagar en tiempo y forma las extensiones que le proporcionó una empresa de belleza, además mencionaron que hacía caso omiso a las llamadas para no cumplir su acuerdo económico.

Una de las personas de la empresa Shekina Extensiones habló sobre la deuda que presuntamente Brenda Zambrano se negaba a saldar, mencionó que eran alrededor de 25 a 30 mil pesos de cabello los que debía la exintegrante de programas como “Acapulco Shore” y “La Isla” por mencionar algunos en donde ha participado.

Sigue leyendo: Querida exintegrande de Acapulco Shore sufre un fuerte accidente, fue aplastada en vivo en famoso reality show: VIDEO

La acusan de no pagar. Captura de pantalla IG/ brendazambranoc

“Me debía Brenda Zambrano hasta el día de antier se pudo lograr cobrarle, aunque sea un porcentaje de lo que se me debía, gracias por pagarme Brenda, bueno a Gabo, gracias por pagarme, se le hizo un intercambio al cien por ciento con ella, pero no hubo intercambio de dinero por menciones”, dice la empresaria.

En el video explica que después de que le pusieron el cabello ella tendría que haber mencionado la marca en sus redes sociales, pero eso no pasó, tras no cumplir con el contrato le llamaron para que pagara el producto, pero no contestaba y dejaba en visto con el objetivo de no dar el dinero que debía, también se menciona que estaba ocupada con una de sus presuntas parejas.

¿Quién es el nuevo novio de Brenda?

En el video hacen mención en que Brenda Zambrano tuvo una relación con Peso Pluma, pero se sabe que actualmente el cantante de corridos tumbados sostiene un romance con la cantante Nicky Nicole, mientras que la influencer se encuentra soltera y buscando al gran amor de su vida después de terminar el noviazgo con Guty Carrera.

Luce su hermoso cabello. IG/ brendazambranoc

¿A que se dedicaba Brenda antes de ser famosa?

Mucho se ha dicho sobre la carrera de Brenda Zambrano antes de convertirse en una de las figuras públicas más queridas de la televisión y redes sociales, por lo que los fanáticos investigaron a que se dedicaba previo a tener el éxito que ahora proyecta, se sabe que antes de formar parte de “Acapulco Shore” fue vendedora de celulares y extra de proyectos televisivos.