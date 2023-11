¿Ya no llenan jaripeos? Captan a Leonardo Aguilar cantando en el Monumento a la Revolución

Uno de los herederos de la dinastía Aguilar fue captado en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, nos referimos a Leonardo Aguilar quien se encuentra promocionando su más reciente trabajo musical y es por eso que estuvo de visita en la capital.

Pese a que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, Leonardo fue captado a bordo de una bicicleta y cantando en pleno Monumento a la Revolución, eso sí cabe señalar que el joven intérprete de música ranchera no tenía público.

Está promocionando el homenaje que le hizo a Joan Sebastian

Como lo mencionamos al inicio de esta nota el integrante de la Dinastía Aguilar, se encuentra en plena promoción de su más reciente trabajo musical, el cual es un homenaje a uno de sus más grandes ídolos, hablamos de Joan Sebastian quien además fue padre de uno de sus mejores amigos, el también fallecido José Julian.

Debido a lo anterior es que en su visita a la capital de nuestro país, Leonardo Aguilar participó en una de las dinámicas más virales en redes sociales, hablamos de la “Bicicletaroke”.

Dicha dinámica consiste en que un famoso se sube a una bicicleta y mientras canta uno de sus éxitos alguien más pedalea y lo pasea por una parte de la capital, en esta ocasión, todo ocurrió en el Monumento a la Revolución.

Pese a que la voz de Leonardo Aguilar es inconfundible, el joven no logró juntar a algún tipo de tumulto, sin embargo, varias personas que pasaban por dicho lugar si lo saludaban y se asombraban al verlo pues no es común ver al hijo de Pepe Aguilar cantar en el Monumento a la Revolución.

Leonardo interpretó el tema “Tatuajes” a bordo de esta bicicleta-karaoke, en redes sociales, ha recibido muy buenos comentarios y ahora piden que el “gallo fino” como también es conocido haga este mismo recorrido pero en fin de semana para que sus fanáticas puedan verlo y así disfrutar de su voz y su presentación.

“Yo me lo encuentro y me desmayo”, “el parecido con su abuelo es increíble”, “yo no reaccionaría tranquila si me lo encuentro”, “ahora grabenlo un fin de semana”, “¿Cómo que estuvo el gallo fino en CDMX y no lo ví?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación original.