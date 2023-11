Nicolás Buenfil destapa su amor por Eiza González. así reaccionó su mamá Erika Buenfil

Nicolás Buenfil, hijo de la reconocida actriz Erika Buenfil, volvió a robarse todos los reflectores en el mundo de la farándula después de enviarle un romántico mensaje a la actriz, Eiza González, una de las máximas figuras en la industria del cine a nivel internacional.

Fue durante un programa en vivo en donde el joven no se guardó nada para asegurar que la protagonista de películas como "Godzilla vs. Kong" y "Descuida, yo te cuido" es su crush. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie y se volvieron virales a los pocos minutos.

El joven se robó todas las miradas. Foto: Especial

Nicolás Buenfil le manda un mensaje a Eiza González

En la reciente transmisión del programa de espectáculos "La Mesa Caliente" tuvo como invitados estrellas a la primera actriz, Erika Buenfil y a su hijo, Nicolás Buenfil. Los famosos hablaron de todo, incluso ventilaron quiénes eran sus amores platónicos, dejando en shock a todos.

En un momento de la transmisión las conductoras de Telemundo les preguntaron a los famosos quiénes eran sus amores "secretos". Sin guardarse nada Nicolás Buenfil aseguró que su mamá, Erika Buenfil siempre había tenido gusto por Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos en México.

Después de causar gran revuelo con sus declaraciones el joven fue cuestionado sobre sus gustos personales. Tras pensar por varios segundos su respuesta el hijo de Erika Buenfil confesó que su crush era la actriz internacional, Eiza González. Todos coincidieron en que era una actriz muy bella.

¿Quiénes son los papás de Nicolás Buenfil?

A sus 17 años Nicolás Buenfil se ha consolidado como una de las máximas figuras del entretenimiento gracias al contenido que comparte en redes sociales. El joven es hijo de la actriz, Erika Buenfil y de Ernesto Zedillo, hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo.