Anuel AA: la mamá de otro de sus presuntos hijos lo acusa de abandonar al bebé por ser “blanco”

En redes sociales empezó a circular con fuerza el video de una chica que asegura ser la madre de otro de los hijos del cantante Anuel AA, la joven expresa que estuvo bastante tiempo insistiendo para que el famoso se hiciera cargo de su paternidad con el bebé, pero que fue rechazada por el artista quien asegura que el niño no es de él ya que tiene la piel de tono claro.

La chica quien mencionó que es de origen venezolano confesó que tuvo relaciones íntimas con la estrella después de uno de los eventos que hizo en su país, de la aventura que tuvieron ella quedó embarazada y después de tener al bebé buscó al cantante para que se hiciera cargo del niño, pero este se negó rotundamente.

“Cuando doy a luz yo lo busqué a él para que reconociera al niño, para que le diera para los pampers, para las toallas y todo eso y él cuando vio al niño se dio cuenta que era blanco, él por eso lo negó simplemente por su color porque dijo que no era su hijo que como es posible que tuvo su hijo y es blanco que no, que es imposible porque él no tiene hijos blancos que todos sus hijos son morenos”, describió la mujer.