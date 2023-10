Karol G por primera vez habla de lo difícil que fue seguir con su carrera mientras sufría la “tusa” por Anuel AA

Sin duda alguna, Karol G es una de las cantantes y compositoras latinoamericanas con más éxito a nivel mundial, no por nada su tour “Mañana será bonito” es uno de los más esperados no solo en esta parte del continente sino también en Europa, por lo que “La bichota” ya se encuentra preparando todo para llegar hasta esa parte del mundo.

El proceso de llegar hasta este punto para Karol G no ha sido nada sencillo, incluso en una ocasión “La nena de Medellín” estuvo a punto de hacer una pausa a su carrera, pues debido a una “tusa”, la colombiana pidió a su equipo de trabajo hacer una pausa, y es que para nadie es un secreto que la ruptura con Anuel AA fue un duro golpe para la intérprete.

Foto: Youtube

Karol G y Anuel eran una de las parejas más famosas en 2018

¿Karol G puso en peligro su carrera por Anuel AA?

entre los años 2018 y 2021, Karol G y Anuel AA se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas de la industria de la música latina, pues no solo por lo enamorados que se dejaban ver en redes sociales, sino también por la complicidad que tenían como artistas, pues la pareja funcionaba dentro y fuera de un escenario.

Sin embargo, en 2021 ambos famosos confirman que su relación terminó, a las pocas semanas Anuel AA se dejó ver con su nueva conquista, mientras que Karol G sufría arriba de los escenarios y se refugiaba con sus amigos tratando de calmar “La Tusa” que le habría provocado esta separación.

Pese a lo complicado que la estaba pasando Karol G, su equipo de trabajo fue clave para ella, pues “La nena de Medellín” estaba muy vulnerable y no quería que su público la viera mal, por lo que pidió que durante un tiempo no le pusieran ni concierto ni entrevistas pues no se sentía fuerte para dar un show o platicar de lo que ya todos sabían que estaba ocurriendo en su vida.

“Hubo un momento de mi vida, yo digo como de un disruptivo que algo hizo así o algo hizo click, qué estaba pasando por una situación personal que para mí fue muy difícil ocultar y no lo podía ocultar en los escenarios, no lo podía ocultar en mi vida normal y como que tenía conversaciones con mi equipo de ‘no me pongan shows, no me pongan entrevistas, no me pongan a hacer nada por que no lo puedo controlar’...”le contó Karol G al periodista colombiano Carlos Ochoa

Foto: IG @karolg

Estuvo a punto de cancelar conciertos, por lo mal que la estaba pasando

Fue entonces que su equipo habló con ella y la hizo entrar en razón pues si hacían lo que ella deseaba, su carrera iba a colapsar, sin embargo, Karol G tomó su propia desgracia para alentar a sus seguidores que como ella la estaban pasando no tan bien, fue así como dio muestra de que a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no tiene una vida perfecta.

“Sí hubo un momento que sentí que no era tan bonito que la gente viera eso que yo estaba pasando pero fue como si la gente que siempre quiere tener la vida de los artistas porque son vidas perfectas entendieran que no tenemos esa vida tan perfecta y como que no paramos, mi equipo me dijo ‘esto es la vida, hay que seguir y si lo hacemos vamos a parar en un momento muy importante de tu carrera, vamos a perder el trabajo de tantos años’ y seguimos”, contó Karol G

Mira las declaraciones de Karol G a partir del minuto 16:56

¿Su música está basada en su vida personal?

Debido a todo lo anterior es que Karol G comenzó a componer, y reveló que los temas que la han llevado a la cima del éxito tienen algo muy especial pues cada uno está basado en algo que ella ha vivido.

“Lo que hice es que dije yo soy cantante yo hago música yo escribo canciones de mis vivencias personales osea, hay gente que aman mi música y otras más que critican pero en realidad es que yo escribo de mis vivencias…” dijo Karol G

Foto: IG @karolg

No ha sido un proceso fácil pero sabe que siempre "mañana será bonito"

Y es que para “La nena de Medellín” resulta importante plasmar sus emociones y vivencias en sus canciones pues asegura que es como una terapia para ella misma, pues luego de grabarlas ella las escucha y es como una terapia para salir adelante de lo que ha vivido.

Es por eso que “Mañana será bonito tour” es tan importante para ella, pues asegura que muchos de sus fanáticos vivieron con ella esta complicada etapa de su vida personal y muchos de ellos también pasaron por eso y junto con ella poco a poco han ido sanando “el cora”.

SIGUE LEYENDO:

Karol G llega a México: ¿cuándo, dónde y cuánto cuestan los boletos?

Karol G: este es el tatuaje con el que borro el nombre de Anuel AA y lo sacó de su vida para siempre

¿Karol G podría sufrir un atentado? Mhoni Vidente revela lo que le espera a "La Bichota"