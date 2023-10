Hospitalizan de emergencia a Anuel AA: “Fue cuestión de vida o muerte”

Anuel AA generó gran preocupación entre sus fanáticos luego de que este domingo 8 de octubre compartiera en redes sociales una fotografía en la que se le ve recostado en una cama de hospital. El cantante detalló que fue llevado a un nosocomio y sometido a una cirugía de emergencia este sábado, motivo por el que pondrá una pausa a su carrera en la música y pide disculpas a sus seguidores debido a los retrasos en su EP.

“Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el porqué de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. ‘Rompe corazones’ iba a salir en dos semanas, pero ya no, pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido en cuanto sepa qué va a pasar conmigo”, escribió el cantante.

Anuel AA hospitalizado de emergencia. Foto: IG @anuel

El cantante no dio más detalles sobre el motivo por el que fue hospitalizado, sin embargo, se espera que lo haga en los siguientes días una vez que el diagnóstico sea preciso. “Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en la manos de Dios, los doctores y doctoras que me atendieron y me salaron: gracias”

“Perdón por quedarles mal con el cambio de fecha del EP, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo. Tengo un plan de trabajo demasiado HP, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de elite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, pues toca esperar. Los amo”, escribió el intérprete de “La Jeepeta” al pedir disculpas a sus fans.

Anuel AA retrasa proyectos en la música

El cantante puertorriqueño recibió una ola de mensajes de apoyo en redes sociales entre amigos y seguidores que le desearon una pronta recuperación: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”, “Te queremos, hermano. Descansa”, “Recupérate pronto, padre”, “Ver esa foto me partió el alma. Muchos ánimos”, “Dios pone las batallas más difíciles a sus mejores guerreros” y “Lo importante es que te mejores, rey”.

Anuel AA suspende lanzamiento por su hija, Cattleya. Foto: IG @anuel

No es la primera vez que la voz de “Amanece” suspende el lanzamiento de su nuevo material, pues hace tan sólo unas semanas decidió no opacar la canción “Mía” de su expareja, Yailin “La Más Viral”, que está dedicada a la hija que tuvieron en común, Cattleya. Con el videoclip la rapera dominicana presenta oficialmente en su hija y hace oficial su relación con Tekashi69.

“Hoy iba a anunciar música nueva, pero mi hija me dejó sin palabras, está hermosísima, no le presten atención a lo negativo. Música nueva en camino”, escribió el cantante refiriéndose a la letra de la canción y las imágenes en las que se puede ver a la nueva pareja de Yailin “La Más Viral” conviviendo junto a su hija, contrario a lo que sucedería con él según acusaciones de la rapera en redes sociales.

