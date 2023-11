Así suena "The One That Got Away" de Katy Perry en español, te enchinará la piel

Katy Perry es una de las cantantes favoritas y más redituables de la industria, aunque desde que tuvo a su primer hija Daisy Dove junto al actor Orlando Bloom se ha mantenido más alejada de los reflectores, sus canciones siguen sumando miles de reproducciones en Youtube.

Una de ellas es "The One That Got Away", que hasta el momento contabiliza más de 997 millones de vistas, la cual cuenta la historia de una pareja de enamorados que vivieron un intenso romance pero no lograron terminar juntos pese a todo el amor que se tenían y es justamente esta pieza la elegida por la artista Kaia Lana para realizarle un cover en español.

Katy Perry compuso la canción para un exnovio Foto: Instagram katyperry

Kaia Lana realiza cover en español de "The one that got away"

En la grabación de 42 segundos compartida en la cuenta de TikTok de la artista se puede apreciar como un seguidor le pide que interprete este tema de desamor en español "¡Hola!, ¿cómo sonaría The one that got away en español?" por lo que la cantante decidió complacer a su seguidor y entonarla.

"En otra vida, tu niña sería yo, cumpliríamos promesas, tú y yo contra el mundo. En otra vida, no te dejaría ir, para no decir que eres el único que logró huir, que logró huir", así fue como hizo la traducción de la reconocida canción que es para todos auqellos que anhelan a un viejo amor.

Kaia Lana fue la encargada de hacer el sorprendente cover Foto: Instagram kaialana

Así suena "The One That Got Away" en español

El sencillo se desprende del multipremiado álbum "Teenage Dream", el cuál la hizo conquistar todos los rincones del mundo. Esta canción de desamor causó un fuerte impacto en los fans debido a que muchos se sintieron identificados y a que fue escrita para Johnny Lewis, su exnovio de juventud con quien anduvo de 2005 a 2006, quién murió este jueves a consecuencia de un golpe en la cabeza por una caída.

El video llamó la atención porque fue protagonizado por la propia Katy Perry y el actor Diego Luna,en él se narra la historia de una pareja que vive un amor memorable hasta sus últimos años de vida pero al final del video se muestra que tras una pelea entre ambos él fallece en un accidente automovilístico y ella se queda añorándolo hasta su vejez.

SIGUE LEYENDO:

Denisse Guerrero de Belanova reaparece tras la polémica con “La India Maria” y hace un importante anuncio

"Trabajan crudos": se burlan del elenco de los 90s Pop Tour por su falta de energía en las coreografías