Russell Brand: cuatro mujeres lo acusan de violación y maltrato, ¿cuál fue la respuesta del ex de Katy Perry?

El mundo del entretenimiento se enfrenta a un nuevo escándalo sexual luego de que cuatro mujeres acusaran al actor Russell Brand de haberlas violado, agredido sexualmente y maltratado emocionalmente, señalamientos que el propio famoso catalogó de "acusaciones penales graves", mismas que negó haber hecho. De acuerdo con los reportes de distintos medios de comunicación intrnacionales como The Times, las agresiones habrían tenido lugar entre los años 2006 y 2013 con víctimas de distintas edades.

Caso Russell Brand, ¿qué se sabe de las acusaciones de violación en su contra?

Las declaraciones de las víctimas señalan que el ex de Katy Perry no sólo las habría violado, pues también tenía distintas formas de maltratarlas con conductas controladoras, abusivas y depredadoras, según confesiones de ellas mismas. Por más de un año, The Times, The Sunday Times y el programa Dispatches realizaron el seguimiento a este caso del que propio conductor ya dio su declaración negando ser responsable de estas acusaciones.

Los comentarios de sus fans lo respaldan. (Foto: IG @russellbrand)

Por el momento las mujeres que contaron sus historias permanecen en el anonimato; sin embargo, contaron sus casos para darlos a conocer al público. Entre los relatos que causaron escándalo de nueva cuenta en el mundo de Hollywood destacan:

Una mujer que relató que Russell Brand la violó contra una pared en su casa en Los Ángeles, California. Ese mismo día ella recibió atención de centros especializados en casos de violación e incluso el actor se habría disculpado por lo ocurrido. El segundo caso es de una joven que explicó que cuando ella tenía 16 años y el 31, actualmente tiene 48, la forzó a hacerle una felación. El tercer testimonio contra el británico es de una joven que trabajó con él en Los Ángeles y tras haber sido agredida sexualmente, el actor la habría amenazado si decidía alzar la voz. La última de las víctimas reveló que fue agredida sexualmente.

Russell Brand niega acusaciones de violación y las señala como "graves"

Tras el escándalo que se generó con esta noticia, el actor de origen británico recurrió a las redes sociales para dar sus primeras declaraciones y además negar las acusaciones de estas cuatro mujeres. Ante ello, en un video contó que fue advertido en cartas por estos medios de comunicación sobre "una letanía de ataques extremadamente atroces y agresivas" y no titubeó en afirmar que los señalamientos son "cosas bastante estúpidas".

El actor de Hollywood se ha convertido en una de las principales voces para difundir teorías de conspiración. (Foto: IG @russellbrand)

Durante su discurso de escasos minutos y que ha sido bien recibido por sus fans, quienes se mantienen de su lado, el actor y defensor de las teorías de conspiración dijo que se tratan de acusaciones "graves que rechazo absolutamente". Asimismo, no dudó en cuestionarse a él, a los medios y a sus seguidores si estas revelaciones que saldrán en la televisión no son un plan en su contra de desprestigio.

“Estas acusaciones se refieren a la época en la que trabajaba en la corriente principal, cuando aparecía en los periódicos todo el tiempo, cuando aparecía en el cine. Como he escrito extensamente en mis libros, era muy, muy promiscuo. Ahora, durante esa época de promiscuidad, las relaciones que tenía eran absolutamente siempre consensuales”, dijo.

Finalmente, afirmó tener testigos que desmientan las versiones que los medios de comunicación dieron a conocer, además dijo que no le importa que usen sus libros para referirse a su "conducta promiscua", ya que siempre ha sido muy transparente, por lo que cuestionó: "¿Hay otra agenda en juego? Me parece que hay una agenda seria y concertada para controlar este tipo de espacios y este tipo de voces".