Rodeado de lujos e invitados peludos, perrhijo de Vanessa Claudio celebra su cumpleaños como un niño rico

Desde que comenzó a aparecer en la televisión mexicana, Vanessa Claudio se ha consolidado como una de las conductoras más queridas de TV Azteca, televisora que la cobijó desde que aparecía en "Venga la Alegría", proyecto que la dio a conocer como un aficionada de la moda, permitiendo que posteriormente tuviera su propio programa enfocado en las tendencias y estilos de vestir. Hoy en día es conductora de "Al Extremo", programa en el que suele acudir en compañía de su mejor amigo, un peludito que este lunes cumplió un año más de vida.

Y en vista de que Vanessa Claudio adora a su perrhijo, es natural que para celebrar el cumpleaños de su pomerania organizara una fiesta con invitados exclusivos que hicieron que la celebración del canino se viralizara en redes sociales, plataformas en las que ya circulan algunas de las imágenes del ostentoso festejo.

Vanessa Claudio siempre ha presumido su amor por su mejor amigo / IG: @lukaclaudior

Vanessa Claudio le organiza fiesta a su perrhijo

Esta no es la primera vez que Vanessa Claudio hace gala del amor que le tiene a su pequeño Luka, ya que en diversas ocasiones el peludito ha aparecido con su dueña en sesiones de fotos temáticas que van desde imágenes en las que ambos llevan un traje a juego hasta fotografías dónde se encuentran adornando su vivienda para Navidad y Año Nuevo.

Vanessa Claudio tiró la casa por la ventana con motivo del cumpleaños de su peludito / IG: @vanessaclaudio

Aunque en esta ocasión todas las miradas se posaron directamente sobre el pequeño pomerania de Vanessa Claudio, ya que la exreina de belleza de origen puertorriqueño decidió organizarle una fiesta de cumpleaños sorpresa en compañía de algunos de sus amiguitos más cercanos.

Así fue como se llevó a cabo el cumpleaños del "hijo" de Vanessa Claudio / IG: @vanessaclaudio

Entre lujos y delicias, así se vivió el cumpleaños del "hijo" de Vanessa Claudio

Por lo cual en las imágenes publicadas por la sexy conductora se aprecia que Luka Claudio está rodeado de otros lomitos que acudieron a su exclusiva fiesta, misma que estuvo llena de colores vistosos y algunos arreglos que fueron el marco perfecto para las fotos del cumpleañero.

El pequeño Luka Claudio incluso tuvo piñata / IG: @vanessaclaudio

El perrito de Vanessa Claudio incluso fue de felicitado por medio de la cuenta oficial de Instagram del programa "Al Extremo", donde acudió como un invitado especial que fue recibido con bombos y platillos, cerrando con broche de oro el inicio de un nuevo año de vida.

Los amigos del perrhijo de Vanessa Claudio no podían faltar / IG: @vanessaclaudio

Pero volviendo a la celebración que le organizó su mamá humana, Vanessa Claudio, cabe destacar que además de contar con algunos deliciosos bocadillos para los perritos invitados, a estos también se les brindó un collar de colores y un sombrerito de cumpleaños. Sin mencionar que la clásica piñata no podía faltar en la celebración del "hijo" de Vanessa Claudio, quién no pudo evitar compartir un emotivo mensaje agradeciéndole a Dios por haber puesto en su camino a su adorado canino.

"Hoy nació mi ángel sin alas Luka Claudio. Desde que llegó a mi vida, cambió todo. Tú haces que mis días sean mejores, siempre digo que Dios me demostró su amor trayéndote a mi vida.. porque desde que estás en ella es mejor. Eres mi pedazo de cielo y mi mejor regalo. Tienes tanta personalidad, somos tan parecidos en tantos sentidos y jamás había conocido un amor tan perfecto. Gracias Dios por mi regalo. Luka que Dios te me cuide siempre, te dé salud y larga vida. Te amo.. eres lo mejor que me ha pasado", escribió Vanessa Claudio en su publicación de Instagram.

El festejado más consentido del mundo / IG: @vanessaclaudio

