Tras robo en su casa, hijos de Eduin Caz lo sorprenden con lujosos regalos y enternecen la red: VIDEO

El pasado 22 de septiembre el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz informó que unos delincuentes entraron a su casa en Miami, Estados Unidos y se llevaron varias de sus pertenencias que al parecer suman una cifra millonaria. Tras los hechos, el cantante compartió un video en su cuenta de Instagram donde dio a conocer lo ocurrido y se vio visiblemente afectado.

Después del incidente, sus fans y personalidades del medio artístico le enviaron palabras de apoyo, incluso Luis Alfonso Partida "El Yaki", ex vocalista de La banda El Recodo decidió regalarle su reloj bañado en diamantes, pero también su familia lo ha colmado de detalles, entre ellos sus hijos.

En su perfil de Instagram, el interprete compartió un video en el que mostró un tierno detalle que le hicieron sus dos hijos después del robo que sucedió hace algunas semanas y al parecer este tierno gesto lo conmovió tanto que quiso que sus seguidores fueran parte del emotivo momento.

"Lo que más me dio sentimiento es que se gastó todos sus ahorros pero quería darme ese regalo", escribió sobre una fotografía junto a su hijo Eduin.

En el video de apenas unos segundos se puede ver que Eduin está en un balcón frente al mar, cuando inesperadamente llegan sus hijos con una pequeña caja en sus manos cada uno. El cantante de 29 años se mostró sorprendido y recibió el detalle, que se trataba de dos lujosas carteras de la marca Louis Vuitton que rondan los 7 mil pesos.

Aunque no entró en detalles, en el video que publicó en la red social, Caz dio a conocer que afortunadamente nadie se encontraba en la casa cuando los ladrones entraron a robar, sin embargo, dijo estar "bien agüitado" por las cosas que se habían llevado, situación por la cual dio aviso a las autoridades para que se hicieran cargo de la situación. Hasta el momento no ha informado que haya recuperado algo de lo sustraído ni que haya personas detenidas.

“Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar, se llevaron todas mis cosas, qué estrés, la verdad, se llevaron todos los relojes, las cadenas, ropa, no lo puedo creer todavía, ya llegó la policía, esta es la casa, pero no puedo pasar todavía, estoy bien agüitado” fue lo que Eduin Caz dijo en el clip, instantes después de que se cometió el delito.