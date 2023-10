Camila Valero, hermana de Michelle Salas, amenizará la boda con su talento, ¿de qué se trata?

Una de las bodas más esperadas del año es la de Michelle Salas con el empresario Danilo Díaz Granados, quienes hace algunas semanas organizaron una cena como preboda no sólo para hacer más especial e íntimo el momento, sino también para que la bisabuela de la influencer, Silvia Pinal pudiera estar presente en esta unión en matrimonio. Cabe recordar que la celebración se realizará en Italia y la matriarca de la Dinastía no podrá asistir, mientras que los rumores de la presencia de Luis Miguel en el día más importante de su hija cada vez se hacen más fuertes.

Sin embargo, mientras en el mundo del espectáculo se especula si Luis Miguel asistirá o no a la boda de su hija o incluso si será quien la entregue en el altar, cada vez se tienen más detalles de la esperada unión en matrimonio de la pareja que ha sabido llevar su noviazgo en secreto y alejada de los reflectores. A pesar de ello, quien dio más detalles sobre el evento fue Camila Valero, la hermana de Michelle Salas, pues dejó ver cómo van los preparativos para el gran día en el que no dudará en presumir su talento.

Camila también es hija de Stephanie Salas. (Foto: IG @michellesalasb)

Camila Valero amenizará la boda de su hermana con presentación musical

La hermana menor de Michelle Salas es una reconocida actriz, modelo y ahora una famosa DJ que incursiona en el mundo de la música para dejar también su huella en esta industria y ante su reciente debut, no perdió la oportunidad de sorprender a la pareja de enamorados en el día más especial de sus vidas con un espectáculo en vivo del que todos los invitados podrán disfrutar, ¿pero cómo lo realizará?

Hace unos días Camila Valero platicó con Javier Poza y ahí reveló algunos detalles de lo que se vivirá en la boda más esperada del año y entre los más sorprendentes destaca que la propia influencer y bride to be le pidió a su hermana menor que amenice la recepción con una presentación musical; sin embargo, especificó que no será nada oficial y que ella sólo tendrá una breve, pero poderosa presentación para presumir su talento y darle un pequeño regalo a los novios.

En distintas ocasiones Michelle Salas ha reaccionado a los videos de su hermana como DJ(Foto: IG @michellesalasb)

"Obvio, obvio. Digo, no oficialmente, pero (Michelle) me dijo 'tráete tu USB'", confesó en el programa del conductor; sin embargo, Valero también se sinceró y aclaró que al no ser esto nada oficial aún es necesario aclarar los detalles con su hermana y por supuesto con su prometido. "Tengo pendiente preguntarle cómo, a ver qué quieres que toque, porque tengo mucha, mucha variedad", agregó en su conversación.

Tal y como adelantábamos, al compartir algunos de los detalles de la hija de Luis Miguel con Stephanie Salas, Camila Valero también indicó que esta participación será pequeña y especial para los novios, ya que ellos ya tienen preparados todos los detalles musicales. "El DJ que va a tocar sé que es muy bueno, entonces en él está toda la confianza", dijo no sin antes recordar que "en algún punto" ella estará allí para "palomear".

SIGUE LEYENDO

Ya hay fecha para la boda de Michelle Salas y casualmente Luis Miguel pospone conciertos de su gira, ¿asistirá?

Boda de Michelle Salas: el novio de la modelo revela si Luis Miguel estará o no en la ceremonia, esto dijo

Michelle Salas cautiva desde la cama y revela cómo va a dormir días antes de su boda