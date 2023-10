Erika Buenfil revela que no apoyará a su hijo en su carrera artística: “se va a equivocar”

Hace apenas unas horas, Nicolás Buenfil confesó ante un grupo de reporteros que pretende seguir los pasos de su madre dentro de la industria del entretenimiento y hasta detalló que le gustaría ser actor o publirrelacionista, sin embargo, lo que generó polémica es que su famosa madre, Erika Buenfil, contó que no tiene pensado apoyar a su hijo en el camino que ha elegido pues considera que debe ser él mismo el que se abra paso para alcanzar la fama y como era de esperarse, las palabras de la estrella de telenovelas dividieron opiniones.

Fue durante la alfombra roja del Cirque Du Soleil en donde Nicolás Buenfil se dio algunos minutos para atender a la prensa y cómo se dijo antes, señaló que desde hace algunas semanas se ha enfocado en crear contenido para TikTok y así ir ganando fama por sí mismo, no obstante, manifestó que, aunque todavía se encuentra estudiando la preparatoria ya tiene la intención de incursionar en la actuación para seguir los pasos de su madre y también mencionó que le gustaría ser publirrelacionista.

Nico Buenfil quiere ser actor. Foto: IG: erikabuenfil50

“Me gustaría ser actor, quiero entrarle a la onda de la artisteada o hasta a las relaciones públicas, pero tengo que empezar a moverme y ver qué onda (…) ahorita estoy haciendo un chorro de TikToks y aunque empezó de broma ahorita, explotó y empecé a agarrarme de ahí”, fueron las palabras de Nico Buenfil, quien también dijo estar despreocupado por todo el hate que ha recibido de parte de sus detractores, quienes lo han criticado por supuestamente ser un “nini”.

¿Por qué no apoyará Erika Buenfil en su carrera artística?

Luego de las declaraciones de Nico Buenfil, su madre, la actriz Erika Buenfil también se acercó a los reporteros y confirmó que su hijo ya le había notificado que pretende seguir sus pasos como actriz y aunque se mostró emocionada dejó en claro que no pretende apoyar a su hijo en su carrera pues quiere que sea él mismo quien se abra paso hacia el éxito, asimismo, dejó en claro que esto no significa que no esté de acuerdo con la decisión de su heredero, además, señaló que de vez en cuando sí le dará un consejo para hacerle más llevadero el camino.

Nico Buenfil ya tiene 18 años de edad. Foto: IG: erikabuenfil50

“Me lo acaba de confesar la semana pasada y que Dios lo bendiga, ya le dije que se tiene que preparar muchísimo, para mí fue una sorpresa, no está nada fácil, hay que echarle ganas, porque no es nada más porque seas mi hijo, te voy a dar dándote consejos, pero, dale”, señaló la actriz de telenovelas y estrella de TikTok.

"No le voy a quitar las espinas", Erika Buenfil dejará que su hijo busque su propio camino

Para finalizar, Erika Buenfil señaló que antes de que su hijo incursione en la actuación debe culminar al menos su preparatoria y reiteró que no pretende ponerle el camino fácil a su hijo, además, señaló que todavía le falta descubrir si tiene o no el talento para hacerlo, pero se mostró confiada en las capacidades de su hijo y reiteró que solo pretende servirle como guía en algunas ocasiones.

“Tiene que terminar la prepa para tomar una nueva decisión, tiene que abrir sus propios caminos, obviamente hay algunos que yo ya caminé y puedo decirle ‘por aquí o por allá’, puedo guiarlo y si veo que tiene talento, que siga, si veo que no, pues que le eche ganas porque tampoco es a fuerza. Es un muchachito con muchos valores, es un joven que se equivoca, que se va a equivocar, que va a tomar su camino y que va a tener buenas y malas, pero tiene un gran corazón y es muy terco, entonces espero que eso le ayude, ya se le va a ir formando un carácter, no le voy a quitar las espinas”, finalizó.

Como era de esperarse, la postura de Erika Buenfil dividió opiniones entre sus fans pues algunos la felicitaron por fomentar que su hijo crezca a partir de su propio trabajo y dedicación, mientras que a otros les pareció malo que no aproveche su posición para catapultar a su hijo a la fama como lo han hecho otros artistas, sin embargo, la actriz no ha emitido nuevas declaraciones al respecto.

SIGUE LEYENDO:

¿Lucerito Mijares y Nicolás Buenfil estrenan romance? Los captaron juntos y así reaccionó el hijo de Erika Buenfil

Hijo de Erika Buenfil revela cómo fue dejar atrás la difícil adicción que afectó su salud: "ya estaba mal"