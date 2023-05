Erika Buenfil revela que fue discriminada en un restaurante por ser madre soltera; pidieron que la sacaran

Erika Buenfil es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y su más reciente declaración causó revuelo en redes sociales, pues relató que mientras estaba embarazada fue discriminada en un restaurante debido a que es madre soltera. La actriz detalló que fue acosada en aquel momento por algunos comensales que pidieron fuera sacada del establecimiento ya que "no daba un buen ejemplo".

La actriz de "Por amar sin ley" posee una extensa trayectoria en la pantalla chica y desde que comenzó la pandemia por Covid-19 ha conquistado a un nuevo público a través de las redes sociales con divertidos videos, motivo por el que se ganó el título como la "Reina de TikTok". Esto gracias a la motivación de su hijo, Nicolás, quien le ayudó a compartir algunas de sus recetas a través de YouTube, donde comenzó.

Erika Buenfil junto a su hijo, Nicolás. Foto: IG @erikabuenfil50

Aunque no todos han sido buenos momentos para la actriz, pues en más de una ocasión ha revelado detalles de su experiencia al enterarse que se convertiría en madre. Uno de los momentos que marcaron su embarazo fue durante su visita a un restaurante en Monterrey, donde fue discriminada porque es madre soltera y el trato tanto del lugar como de quienes ahí se encontraban no fue lo que esperaba.

"Llegué a un restaurante en Monterrey embarazada y yo soy madre soltera de Nico, y primero cuando me vieron llegar, unas personas se quejaron y me sentaron atrás de un biombo porque 'no daba un buen ejemplo, y muchas personas dijeron que me tenían que sacar", recordó en entrevista con el comediante Franco Escamilla para su canal de YouTube "Desde el Cerro de la Silla".

"No me querían"

Erika Buenfil añadió, al borde del llanto, que ninguna persona intentó ayudarla ante los comentarios que estaba recibiendo de otros comensales y, contrario a ello, el personal del restaurante le pidió que saliera del lugar y colocó los alimentos que estaba consumiendo en bolsas de plástico.

“El mesero o el capitán, todos ellos estaban apenadísimos pero había personas en el restaurante que no me querían , me dicen las personas de tal mesa o tal mesa están incomodas por el ejemplo y me sacaron”, detalló.

Indicó que pese al mal momento que pasó decidió regresar al lugar una vez que su hijo creció, pues deseaba cerrar aquella mala experiencia y, aunque el comediante insistió, Buenfil se negó a revelar el nombre del restaurante: “Me dieron mis bolsitas con mi carne, te toman por sorpresa yo estaba muy vulnerable, te sobrepasa”.

