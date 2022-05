Erika Buenfil revela el impactante motivo por el que nunca se casó, “me quede soltera”

Erika Buenfil es una de las figuras femeninas más queridas y reconocidas de toda la farándula en México y aunque casi no acostumbra a a hablar de su vida privada recientemente sorprendió a sus seguidores al hablar por primera vez de su vida sentimental sin ningún tipo de tapujo y lo que más llamó la atención fue que reveló cuál fue el motivo por el que nunca se casó y también confesó si está dispuesta a utilizar la tecnología a su favor para encontrar a su media naranja.

Fue durante su participación en el programa “Tu-Night”, el cual conduce Omar Chaparro, donde “La Reina del TikTok” habló sobre su vida sentimental y reveló que una de las cosas que más la lastiman es el no haber podido encontrar una pareja con quien casarse pues aseguró que trabajo le quitó esta posibilidad.

“Lo más difícil que me ha pasado, aunque suene así como melancólico, es que nunca encontré novio ni pareja para casarme porque me absorbió mi trabajo”, señaló la actriz que en el próximo mes de noviembre estará celebrando su cumpleaños número 59.

Erika Buenfil ha confesado que tuvo una relación sentimental con Luis Miguel, además, se le ha relacionado con otros galanes. Foto: Especial

La "Reina del TikTok" reiteró que si no encontró pareja fue simplemente porque se le pasó el tiempo trabajando y no por alguna situación de cualquier otra índole: “Se me fue el tiempo, el caso es que por angas o mangas me quede soltera”, refirió.

En otro momento de la entrevista, Omar Chaparro cuestionó a la actriz sobre la posibilidad de usar aplicaciones de citas para tratar de encontrar a su media naranja, sin embargo, Erika Buenfil desechó completamente esta posibilidad por diferentes circunstancias.

“Ya no, eso vino después y yo y a no tengo edad para Tinder, me da flojera, me da miedo”, fueron las palabras de Erika Buenfil, quien a su vez aseguró que por ahora no tiene ningún pretendiente y que se encuentra disfrutando del gran momento por el que atraviesa su carrera, así como de su hijo Nicolás, quien es producto de su relación con Ernesto Zedillo Jr. el hijo del expresidente de México.

“No quería estar embarazada”

Otra de las declaraciones polémicas que realizó Erika Buenfil durante los últimos días tiene que ver con su relación con Ernesto Zedillo Jr. y su hijo Nicolás pues aseguró que su embarazo no fue deseado, además, confesó que si salió con el hijo del expresidente de México fue por la insistencia de su madre, no obstante, aseguró que con el paso del tiempo se enamoró de la idea de ser mamá.

Erika Buenfil tiene una relación más que cercana con su hijo Nicolás. Foto: Especial

“No pensé en no tenerlo, pero sí en qué voy a hacer, quería pensar que era un error, o sea, no quería estar embarazada, no que no quería tenerlo, sino que ‘me equivoqué y a lo mejor es un error y solo es un atraso’, eso sí lo pensé, pero luego me enamoré de la idea”, señaló Erika Buenfil quien también mencionó que la relación de su hijo con su padre no es para nada cercana pues nunca han formado un verdadero lazo que pueda unirlos.

