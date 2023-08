Antonia Mayer Camil y Nico Buenfil alistan su regreso a clases con mucho estilo

El joven de 18 años, decidió incursionar al igual que su mamá, Erika Buenfil, en la actuación. “Viendo a mi mamá, viendo como ha tenido éxito, como ha actuado en muchas cosas, te nace el querer actuar. De un día para otro, te pueden nacer”, nos contó sobre su decisión de iniciar su carrera artística. Asimismo, nos confesó que le encantaría hacer comedia, “me gusta mucho, me gustaría ser alguien que haga reír”, añadió.

Además nos comentó que su mayor sueño es el éxito profesional y personal, “ser exitoso en la vida, lograr todo lo que me proponga y, más que nada, ser querido, tener a gente, tener familia, que me respalde”.

Ahora que da sus primeros pasos en la industria, Erika, su mamá, le aconsejó “que sea amable, que no me rinda, que puede llegar a ser difícil, pero a darle, más que nada, a darle”, compartió Nico.

Nico también ha estado rodeado de cámaras y en el ojo público desde muy pequeño, sobre lo más difícil para él de crecer en este medio nos contó es no poder ir a muchos lugares públicos.

“Sí es difícil estar, por ejemplo, en Six Flags es un rollo. Eso es como lo difícil que a mí me ha tocado ver, y también algunos haters (en redes sociales)”, aseguró, aunque afirma que no les da importancia a los comentarios negativos, “los borro o bloqueo”.