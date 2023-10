Alejandro Fernández da su primer mensaje tras ser captado "ebrio" en un concierto

Alejandro Fernández compartió en redes sociales su primer mensaje después de que se hiciera viral un video en el que presuntamente está "ebrio" en uno de sus conciertos. El cantante aparentemente no le hizo caso a las críticas que debido a que en su publicación no habló de aquel polémico tema que ahora lo tiene en el ojo del huracán, ya que no es la primera vez que supuestamente se presenta en estado inconveniente a dar show.

Hace un par de días, "El Potrillo" se presentó en un evento de una marca de maquillaje muy popular, sin embargo, lo que llamó la atención fue que no se encontraba bien, ya que tenía una actitud extraña. Los asistentes pudieron notar que al momento que interpretaba sus temas se quedaba "dormido" y se le olvidaba la letra, asimismo, cuando interactuaba con el público su tono de voz no se escuchaba bien, así lo dejaron ver ene algunos clips que se hicieron virales y llegaron a los medios de comunicación.

Esto publicó Alejandro Fernández tras el escándalo

Como era de esperarse, las críticas se desataron en plataformas digitales y en medios de comunicación, sin embargo, tal parece que el cantante de "Tantita pena" hará caso omiso a los señalamientos por su supuesto problema con el alcohol, ya que recientemente compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que dejó ver que seguirá apoyando la música regional mexicana, tal y como su papá, Vicente Fernández, lo hacía.

Este viernes 6 de septiembre, Alejandro Fernández subió a su plataforma de Meta el video de la presentación y entrevista que le hicieron a Eduardo Antonio Trevino, un niño estadounidense que interpreta música regional mexicana, y que lo acompañará en su presentación en Chicago, la cual es parte de su gira "AMOR Y PATRIA US TOUR". El artista, de 52 años, se mostró emocionado por seguir ayudando a los nuevos talentos.

"'La música siempre debe de llegar' Ese es el mensaje que me dejó el viejo. Y cuando veo que un nuevo camino se abre paso, no me queda más que apoyar y hacer que esa música llegue a su destino final. ¡Qué felicidad que nos acompañes @eduardoatrevino2012! Te veo en Chicago #AmorYPatriaUS2023", fue el mensaje con el que acompañó el video de Eduardo Antonio interpretando "El Rey", tema que hizo popular "El Charro de Huentitán".

Este es el primer mensaje de Alejandro Fernández IG @alexoficial

¿Alejandro Fernández tiene problemas con el alcohol?

Esta no es la primera vez que Alejandro Fernández es señalado por tomar mucho y presentarse en el escenario en aparente estado de "ebriedad". El cantante admitió en una entrevista que bebe antes de un show, ya que le dan ataques de pánico y ansiedad, sin embargo, descartó que tenga problemas con el alcohol. "Me ganó todo lo emocional también. Entonces se juntó todo para ver una mala foto, sí así lo quieren ver", aseveró el cantante hace algunos meses para Ventaneando.

