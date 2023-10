Ninel Conde hoy luce perfecta desde Dubai, pero así se veía cuando fue "Miss Edo. Mex" en 1994

Hablar de Ninel Conde sin duda alguna es recordar su participación en la telenovela “Rebelde” en donde dio vida a “Alma Rey”, pero también inevitablemente es hablar de su transformación física que a lo largo de los años ha tenido.

Si bien, Ninel Conde es una de las mujeres más bellas y con un cuerpo que parece esculpido por los Dioses, la actriz y cantante aunque en diversas ocasiones lo ha negado, se ha sometido a varias cirugías es por eso que en esta nota te daremos a conocer cómo lucía antes de los procedimientos estéticos, pues siempre fue hermosa tanto que concursó en varios certámenes de belleza como el de “Miss Edo. Mex” en 1994.

¿Cómo lucía Ninel Conde cuando fue “Miss Edo MEx 1994”?

Antes de concursar para ser el rostro que representará a la mujer más bella del Estado de México en el año de 1994, Ninel Conde participó en otro certamen de belleza el cual le dió el pase para concursar a nivel estatal.

Y es que Ninel Conde se coronó como la mujer más bella de su natal Naucalpan en el mismo año de 1994, este triunfo le permitió llegar a la competencia por el Estado de México, misma que también ganó con tan solo 19 años de edad, en ese momento, las cirugías estéticas no estaban en sus planes.

Ninel ganó el concurso de belleza en 1994

Desde entonces la belleza de Ninel Conde había llamado la atención de miles de personas, fue entonces cuando la exuberante mujer decidió comenzar su carrera como actriz y fue entonces que comenzaron poco a poco los cambios físicos para la también cantante.

Primeros cambios físicos

Tres años después de haberse coronado como la mujer más bella del Estado de México, en 1997 nació su hija Sofía, además, en ese mismo año fue finalista del concurso "El Rostro del Heraldo". De acuerdo con diversos portales, fue entonces que Ninel Conde se sometió a su primera cirugía, la de aumento de busto.

Uno de los cambios más evidentes del físico de Ninel Conde fue cuando apareció en la telenovela de TV Azteca “Como en el cine”, pues la mujer ya lucía un busto más pronunciado y un look con el cabello en tono rojizo.

Su primer cirugía fue el aumento de busto

Cambios en su rostro se especula que Ninel Conde usó inyecciones de colágeno en los labios, botox para afinar las líneas de expresión y una presunta mentoplastia, en la que señalan se colocó una prótesis de mentón para afinar su rostro.

¿Más cirugías?

Luego de los diversos cambios a su rostro Ninel Conde apareció “renovada” en los años 2000 pues ya lucía una nariz más estética que la que tenía cuando ganó el concurso de belleza en el Estado de México.

Su cabello pasó de ser rojo a tonos rubios y marrones por lo que su tono de piel luce más claro pues de acuerdo con expertos en colorimetría el rostro luce con luz cuando una mujer se tiñe el cabello en tonos claros.

Aquí apareció con nuevas cirugías

Aunque Conde ya había pasado por una cirugía de senos, se especula que la “Bombón Asesino” no estaba conforme con el tamaño de sus pechos y de su trasero por eso se sometió a otras cirugías que le harían ver más voluptuosa.

¿Abdomen de acero y pantorrillas perfectas, gracias a las cirugías?

Uno de los atractivos de Ninel Conde sin duda es su increíble abdomen plano y su “mini cintura”, los cuales ha logrado supuestamente gracias a diversas liposucciones, lipoesculturas y además de una cirugía a la que se sometió para marcar el abdomen. Por otra parte también se rumoró que la cantante y actriz se operó las pantorrillas para lograr unas piernas de “infarto”.

La actriz no deja de presumir su espectácular cuerpo

¿Cómo mantiene su belleza?

Se dice que Ninel Conde ya dejó atrás las visitas al cirujano y ahora solo acude a que le inyecten botox en diversas áreas del cuerpo para que todo “esté en su lugar”.

Además de las cirugías y las inyecciones de botox cabe destacar que Ninel Conde mantiene una alimentación saludable y diario hace ejercicio por lo que las muchas o pocas operaciones a las que pudo someterse la “bombón asesino” hacen que luzcan cada vez mejor.

Además de cirugías, Ninel siempre hace mucho ejercicio

¿Es la nueva Lyn May?

En los últimos meses, Ninel Conde ha sido duramente criticada, pues aseguran que a la actriz y cantante “ya se le pasó la mano” con tantos procedimientos estéticos, por lo que fanáticos piden ya no se haga nada más pues creen que podría terminar como Lyn May.

Aseguran que ya se le pasó la mano con los arreglitos

“Ya no se puede ni reír”, “Ya no te hagas nada”, “Pensé que era Lyn May”, “Se te está pasando la mano”, “OMG ya no te pareces”, son tan solo algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de Ninel Conde.

