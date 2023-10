Ni Alex Tacher ni el hijo de Erika Buenfil, este es el actor que le quita el sueño a Lucerito Mijares

Lucerito Mijares sigue demostrando su talento como actriz y cantante mientras se gana el corazón el público con su simpatía y extraordinaria belleza, aunque también ha mostrado interés por atractivas celebridades con quienes no ha dudado en coquetear frente a las cámaras. Aunque ha sido relacionada con hijos de famosos como el de Erika Buenfil y Alan Tacher, ella reveló el actor que de verdad le roba el sueño.

La hija de los cantantes Lucerito y Manuel Mijares ya brilla en el teatro musical con la puesta en escena "El Mago" y sobre el escenario junto a sus padres, la joven sigue los pasos de sus padres en el industria y aprende de ellos ha relacionarse con los medios siempre con el sentido del humor que la caracteriza. Motivo por el que también toma con naturalidad algunas de las interrogantes sobre su vida privada, como un posible romance.

Lucerito Mijares relacionada con el hijo de Erika Buenfil. Foto: IG @erikabuenfil50

Recientemente, Lucerito Mijares fue vinculada con Nicolás Buenfil, esto luego de que coincidieran en la presentación del "Cirque du Soleil" donde ambos fueron cuestionados sobre la posibilidad de comenzar un noviazgo. Al respecto, el hijo de la actriz Erika Buenfil no pudo ocultar su nerviosismo y señaló que no conocía a la joven cantante, además de negar tener novia en este momento: "¿Novia?, no tengo ninguna chavalina por ahorita".

En otra ocasión la hija menor de la "Novia de América" coqueteó con Alex, hijo del conductor Alan Tahcer, y en un encuentro con los medios le envió un mensaje: "Lo vi en Instagram y dije: ¡Ay, está mono! Creo que tiene 20 añitos, entonces, Alexito, repórtate". En esta ocasión la cantante recibió respuesta y el presentador aseguró que ya le había hecho llegar el mensaje a su hijo, además no dudó en bromear con el tema llamando a Lucero "consuegra".

El amor platónico de Lucerito Mijares

En un encuentro con los medios retomado por "De primera mano", Lucerito Mijares señaló tener un especial interés por la estrella de corridos tumbados Peso Pluma y aunque indicó que no se sentía atraída por su físico era su personalidad lo que llamó su atención de inmediato. Aunque las quejas de la prensa sobre la manera en la que los ha tratado hizo cambiar de opinión a la también actriz, quien al instante expresó su desilusión.

"Solamente que tenga una buena personalidad, que sea muy buen chavo, que sea buena onda, que trate a todos por igual, que tenga un pelatzo", así se expresó Lucerito Mijares sobre el hombre ideal para ella. Fue entonces que reveló el nombre del actor que le quita el sueño y por quien estaría dispuesta a todo.

Se trata del actor Javier Poza, quien pese a su edad recibió halagos de Lucerito Mijares por su atractivo físico aún cuando no cumple con el requisito de tener una gran cabellera: "Ahí sí no tanto, pero está guapísimo, ahí sí me caso". Hasta el momento el también conductor no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, la actriz mencionó que su padre puede ser un poco más celoso con ella en algunas ocasiones.

