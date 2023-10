Peso Pluma imitó el acento argentino y los mexicanos, como con Yahritza y Su Esencia, no lo perdonaron

Desde hace ya varios años, las redes sociales nos han dado la oportunidad de conocer a nuestros artistas favoritos de una manera más íntima ya que varios de ellos usan estas plataformas para compartir su día a día y así sentirse más cercanos con sus fans, pero además de esta cercanía también hemos podido encontrar con mayor facilidad los tropiezos que sufren algunos artistas quienes terminan siendo foco del escrutinio público llegando incluso a ser cancelados por su propio público, un ejemplo muy reciente ha sido la agrupación de Yahritza y Su Esencia y Ángela Aguilar, quienes fueron señalados como una especie de "traidores de la patria" debido a sus polémicas declaraciones.

Es así como las y los fans se encuentran cuestionando ciertos comportamientos de sus artistas favoritos para así exponer comentarios desafortunados y aunque es muy común ver a famosos siendo cancelados, no deja de sorprendernos cuando esto pasa y en esta ocasión ha sido el icónico Peso Pluma quien se enfrenta a un juicio público debido a que se han viralizado un par de TikToks en donde se le puede ver hablando con un falso acento argentino y tomando mate, lo que despertó la inconformidad de las y los seguidores del cantante.

Hassan Emilio, mejor conocido como Peso Pluma se volvió viral hace algunos días, pero ésto no fue gracias a su música, sino que muchos usuarios se mostraron bastante molestos al verlo hablando con un fingido acento argentino mientras se encontraba dando un concierto en aquel país; en el video compartido en una cuenta de TikTok se puede ver al cantante despidiéndose del público después de un concierto, pero las y los usuarios pudieron notar que el acento y las palabras se asemejaban mucho a las usadas por las y los argentinos, lo que rápidamente causó indignación en aquella red social.

Me voy recontento, recontento por vivir todo esto con ustedes mi gente, que si no es por ustedes no me estaría viendo nadie, dijo el cantante a su público.