Famosos en alerta por plaga de chinches durante la Semana de la Moda en París

El problema por una posible plaga de chinches no sólo ha afectado la Ciudad de México, pues en París expertos lanzaron una fuerte advertencia a las celebridades que acudieron a la Semana de la Moda este 2023 debido a la presencia de estos insectos y los exhortaron a tomar medidas antes de volver a sus hogares para evitar que los lleven en sus equipajes.

Uno de los eventos de moda más importantes del año llegó a su fin en un derroche de elegancia y glamour, algo que se ha visto opacado por la plaga de chinches en la llamada “Ciudad del amor” que fue el punto de reunión de famosos en la industria como Paris Hilton, Kendall Jenner, Eva Longoria, Victoria Beckham, la actriz mexicana Aislinn Derbez, Danna Paola, Anna Wintour y Kim Kardashian, entre otros.

Alertan a famosos que acudieron al Fashion Ween en París por plaga de chinches. Foto: IG @aislinnderbez

En México se han tomado medidas ante las denuncias de infestación en puntos importantes como algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algo que también ha ocurrido en Francia desde hace varios días. Por ello, expertos emitieron una serie de recomendaciones a las celebridades que asistieron al Fashion Week de París sin importar si se alojaron o no en un hotel cinco estrellas.

Alertan a famosos por plaga de chinches en París

En entrevista para el portal TMZ, el entomólogo certificado y vicepresidente Senior de Asuntos Públicos de la Asociación Nacional de Control de Plagas, Jim Fredericks, informó que las chinches se pueden alojar en el equipaje y así viajar hasta el hogar de las personas logrando infestarlo: “Son autoestopistas muy capaces, por lo que la posibilidad de un viaje infestado en el avión desde París sigue siendo alta”.

Rosalía, Kim Kardashian y Victoria Beckham entre los famosos que fueron al Fashion Week de París Foto: IG @rosalia.vt

“Cualquiera que visite París debería lavar a fondo toda su ropa y secarla a alta temperatura. Una vez de vuelta en Estados Unidos es mejor prevenir que curar, por lo que una limpieza en seco no estaría de más tampoco”, explicó Jim Fredericks al conocido portal de espectáculos indicando que no importa si las personas se alojaron o no en un hotel de lujo.

Fredericks recomendó mantener el equipaje fuera de las habitaciones durante su visita en los hoteles y, antes de volver a sus lugares de residencia, revisar muy bien la ropa, mochilas, bolsas y otros objetos en los que pudieran alojarse. Puntualizó en que es importante considerar cualquier tipo de rastro como manchas fecales ya que pueden ser indicios de chinches.

Emiten recomendaciones a famosos ante plaga de chinches en París. Foto: IG @haileybieber

SIGUE LEYENDO:

Chinches en la casa: ¿cuánto cuesta fumigar contra estos insectos en México?

Las chinches no representan un problema de salud pública, afirma Sedesa