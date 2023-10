Victoria Beckham habla por primera vez de la infidelidad del exfutbolista con su asistente: “Un auténtico infierno”

Victoria y David Beckham forman una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo y, pese a las dudas que existían sobre su relación, permanecen más enamorados que nunca luego de 24 años. Sin embargo, no todo ha sido fácil para ellos y así lo reveló la cantante en el documental sobre su esposo que se estrenó en Netflix al detallar uno de los momentos más difíciles que enfrentaron con los rumores que apuntaban a un romance entre el exfutbolista y su entonces asistente, Rebeca Loos.

En los 90 Victoria Adams -como era su nombre de soltera- gozaba de un arrollador éxito como integrante de las “Spice Girls”, mientras que David Beckham era uno de los futbolistas más destacados a nivel mundial. Su relación causó gran impacto en los medios de comunicación y los fanáticos, pues además de fusionar industrias diferentes pocos apostaban a una historia duradera tal y como había ocurrido con otras celebridades en el pasado.

David y Victoria Beckham tienen 24 años de matrimonio. Foto: AP

24 años después, la ahora reconocida diseñadora de modas y el exfutbolista han demostrado lo contrario y se muestran más enamorados que nunca junto a sus hijos: Brooklyn Joseph, Cruz, Romeo y Harper Beckham. Poco se sabía sobre la vida privada de la pareja debido a que mantenían con total hermetismo los detalles al respecto, hasta este 4 de octubre con la serie documental “Beckham” en la ya mencionada plataforma de streaming, donde ambos se sinceran sobre la etapa más difícil en su matrimonio.

“La época más difícil para nosotros”

Como nunca antes, Victoria Beckham habló de la peor etapa en su matrimonio ocurrida entre 2003 y 2007 cuando el exfutbolilsta fue fichado por el Real Madrid ya que tuvieron que mantenerse separados debido a lo repentino en la decisión y lo mucho que el cambio afectaría su vida familiar. Ella se quedó en Londres con sus hijos y viajaba cada cierto tiempo para poder verse, pero esto no fue suficiente y las discusiones comenzaron a afectar su relación.

David y Victoria Beckham hablan del oscuro momento en su matrimonio. Foto: AP

Entonces surgieron los rumores de un romance entre David Beckham y su entonces asistente, Rebecca Loos. Aunque la pareja no confirma lo ocurrido, revelaron lo mucho que eso afecto su matrimonio: “Parecía como que todo el mundo estaba en nuestra contra. Así eran las cosas, nosotros estábamos en contra del otro, si soy completamente honesta”.

“Cuando estábamos en España no sentía que nos tuviéramos el uno al otro. Y es triste, ni siquiera puedo empezar a decirte lo difícil que fue y cómo me afectó (…) Sentimos no que nos perdíamos, sino que nos ahogábamos”, dijo Victoria Beckham al calificar ese momento como un “auténtico infierno” debido a que también afecto a sus hijos por las cosas que escuchaban de sus padres.

“Victoria es todo para mí, verla herida fue increíblemente difícil, pero somos guerreros y en ese momento necesitábamos pelear el uno por el otro, necesitábamos pelear por nuestra familia. Teníamos algo por lo que valía la pena luchar”, dijo David Beckham al sincerarse sobre aquel momento en su matrimonio.

