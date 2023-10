Adianez Hernández y Augusto Bravo ya no ocultan su amor, comparten románticos mensajes tras escándalo de infidelidad

Después del escándalo de infidelidad que protagonizó, la conductora de televisión, Adianez Hernández tomó la decisión de irse de México para disfrutar de unos días de descanso en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Por medio de sus redes sociales ha compartido varias imágenes de su lujoso viaje al extranjero.

Fue en una de sus recientes publicaciones en Instagram en donde la exparticipante de "Survivor México" intercambió un romántico mensaje con Augusto Bravo, el tercero el discordia en su matrimonio de once años junto al actor, Rodrigo Cachero.

Ante sus millones de seguidores en Instagram Adianez Hernández compartió un video disfrutando de un recorrido por Times Square. La joven compartió una reflexión que inmediatamente fue relacionada con el escándalo de infidelidad que tuvo con Augusto Bravo y su exesposo, Rodrigo Cachero.

Sin guardarse nada, la también exconductora del programa "Escape Perfecto" envió un fuerte mensaje pidiendo a las personas que no hablen del escándalo que recientemente protagonizó. La publicación inmediatamente se volvió viral y más aún cuando recibió todo el apoyo de su ex, Augusto Bravo.

“Si no das, no pidas. Si no sumas, no restes. Si no apoyas, no critiques. Si no preguntas, no supongas. No exijas lo que no das y no hables de lo que no sabes”, escribió Adianez Hernández.