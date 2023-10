"Me fui porque no encajaba con los estándares": Tania Rincón revela cómo afectó su salud mental Venga la Alegría

La famosa conductora de televisión Tania Rincón, originaria de La Piedad, Michoacán, se ha consolidado como una de las personalidades más queridas de la televisión en México, esto especialmente gracias a su desempeño frente a las cámaras, el cual destaca por su simpatía, sinceridad y calidez externada frente a las cámaras.

A pesar del éxito que tiene y de que es considerada una de las máximas representantes de la conducción en México, lo cierto es que, como a todas las personas, a los famosos también les atacan las dudas respecto a su trabajo y a si lo están haciendo o no bien. Estas son dudas que comienzan a afectar la salud mental y esto fue precisamente lo que vivió Tania Rincón durante una temporada mientras trabajaba en Venga la Alegría.

La famosa actualmente se encuentra trabajando con éxito dentro de la televisora de San Ángel, en donde ha encontrado cobijo y un lugar dentro de la familia "Hoy", sin embargo, en el pasado enfrentó complicados momentos y así lo reveló durante una entrevista reciente para el podcast de "La capitana".

Fue durante esta conversación que Tania Rincón reveló que luego de que se vivió un cambio de administración en la televisora del Ajusco ella fue una de las personas más afectadas, pues asegura que comenzó a entrar en un proceso de inestabilidad, ya que se cuestionaba todo el tiempo si era una buena conductora, si su trabajo estaba bien.

"Ya sentía que necesitaba un proyecto que me hiciera crecer, como que ya estaba en mi tabla del uno, yo decía 'ya quiero hacer otra cosa' y de pronto en la empresa se tomaron varias decisiones y a mí ya no se me tomaba tanto en cuenta (...) Si fue como ' me voy de Azteca porque ya no me están dando proyectos, de pronto porque cambió la administración y pues no fui santo de su devoción, tampoco encajaba con los estándares que querían", reveló Rincón.

La famosa confesó que luego de que hubo nuevos líderes en la televisora fue que comenzó a plantearse muchas dudas e inseguridades respecto a su trabajo: "Eso me comenzó a generar mucha confusión de decir '¿soy buena conductora, no soy buena conductora?, ¿por qué estoy estancada?, ¿por qué ya no se me considera?'", reveló Rincón respecto a sus emociones y pensamientos, los cuales le comenzaron a generar inseguridad, un muy mal aliado para la salud mental, motivo que la llevó a separarse de esta empresa, lo cual dio a entender fue una buena elección para su vida personal y profesional.

