La hermana de Karol G demuestra el microbikini con más estilo de la temporada

No caben dudas de que Carolina Giraldo, conocida mundialmente como Karol G es una de las artistas más queridas y reconocidas de todo el planeta. La artista viene de una amplia familia de la que ella es la única directamente ligada a la música, ya que sus hermanas, a excepción de Katherin Giraldo, la acompañan desde sus labores.

Según fuentes, no existe relación entre Katherin Giraldo y Karol G, mucho menos con su padre Guillermo- “Papa G”-, debido a supuestas acciones de la emprendedora que su progenitor no aprobó. Además, es confeso fan de La Bichota y es algo que a la empresaria e influencer no le gusta para nada.

Katherin Giraldo posando. Fuente: Instagram

Katherin Giraldo, que es modelo y empresaria, dejó claro que no le tiempla el pulso para jugar al límite de las leyes de la red social de la camarita. A los casi 29 años, ha dejado claro que no le hace falta ser relacionada con su media hermana para subir la cantidad de seguidores de sus redes sociales.

Fiel a su estilo, Katherin Giraldo mostró toda su belleza en redes sociales

La hermana no querida por Karol G tiene un gran sentido de la moda. Su hermosura natural y las rutinas de ejercicios físicos que realiza para mantenerse en forma la han convertido en una inspiración para muchas mujeres. Kaherin ha sido contactada por varias marcas para que las promocione y eso puede verse en sus redes sociales.

Recientemente, Katherin Giraldo subió una serie de fotos a su feed de Instagram, donde posee más de 160 mil seguidores que se quedaron sin aire al verla tan radiante como los tiene acostumbrados y marcando una tendencia propia de ella. El posteo en cuestión la tiene usando un diminuto bikini de dos piezas de color rosa, estampado con animal print, que le han valido más de 8 mil likes en las primeras horas.

