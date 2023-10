Lidia Ávila recuerda a su fallecida bebé Sophia y confiesa que le "manda señales"

El adiós de OV7 de los escenarios está cada vez más cerca y esto es algo que cada uno de los integrantes se ha dedicado a confirmar en cada entrevista. En el más reciente caso, fue Lidia Ávila quien no dudó en señalar que la Gira del Adiós, que ella misma confirmó hace tiempo, con final en este mes de diciembre, sí se realizará como se tiene pactado.

Mientras ese momento llega, algunos de sus compañeros han estado muy presentes con temas ambiguos. En el caso reciente de Érika Zaba, ésta reveló fotos en redes sociales con el departamento que tiene en Acapulco severamente dañado. Mientras tanto, uno de sus compañeros vive un momento muy distinto, pues Kalimba planea un concierto para presentarse el 9 de diciembre en La Maraka, esto junto a Yahir y previo a su último concierto con OV7.

Con un final de 2023 lleno de emociones para OV7, las mismas estarán muy presentes para Lidia Ávila en las fechas de Halloween y Día de Muertos, puesto que recordará a los seres amados que ha perdido y se llenará de la energía de los ángeles que ella misma ha decidido tener.

Lidia Ávila alista el final de OV7. Foto: Especial

Lidia Ávila recuerda a su bebé Sophia

Lidia Ávila sufrió la pérdida de su bebé Sophia hace 14 años, suceso que marcó su vida. Como algo que ha logrado convertir en amor pleno para sus otros dos hijos, Erick y Lidia, la integrante de OV7 comentó que recordarla en estas fechas es muy especial, puesto que es un ángel que está a su lado.

"Totalmente y mis hijos ya saben de ella y ven la foto, y luego me pregunta mi hija: 'sí mi hermana viviera, mamá ¿dónde dormiría?. Como es que es parte de nuestra vida, yo la veo como un angelito y siempre me manda señales de que está ahí presente con nosotros", comentó.

Ante esto, Lidia dijo que este año volverá a sacar el tema "La Llorona" en homenaje a los muertos.

"Hace dos o tres años grabé 'La Llorona' para hacer un homenaje a todos los muertitos de mis fans y los míos y el video quedó padrísimo. Hay una reversión nueva que está en todas las plataformas digitales, así que ya la pueden descargar y darle like y mucho amor".

¿Qué celebra Lidia de OV7, Halloween o Día de Muertos?

Al ser cuestionada sobre si celebrará Halloween o Día de Muertos, Lidia explicó.

"De las dos celebraciones soy, porque en la escuela de mis hijos les festejan las dos cosas, pero soy mucho de la tradición del altar de muertos, de las fotitos, de hacer todo el ritual de los muertitos, tanto de los niños y los adultos, así como de los perritos. Pero, también les pongo sus adornos de Halloween", concretó.

Con el recuerdo a flor de piel y siempre amorosa con los seres que se le han adelantado, Lidia indicó que en su altar están todos ellos. "Ahora veo mi altar y no puedo creer que esté lleno de tanta gente que se me fue en el último año. Para mí ha sido muy duro, les mandaba las fotos a mis hermanos y les decía que no puedo creer que esté mi hermano ahí, que esté mi tía, en verdad ha sido muy duro", expresó.

¿Qué sigue para Lidia Ávila cuando se acabe la gira del adiós de OV7?

Con proyectos por delante, Lidia precisó que se tomará un tiempo de descanso tras el final de la gira.

"No tengo muy planeado. Quiero darme un descanso para digerir esta gira que fue muy intensa, de año y medio, pero ya saben que lo que más me gusta es cantar y puedo darles una sorpresita, aunque todavía no sé exactamente qué, pero grabé un EP con 6 o 7 canciones que están en las plataformas digitales, se llama 'Mariposa Azul' el EP, así que será 2024", contó.

Para culminar, volvió a ser clara y aseguró que el final de OV7 no tiene vuelta atrás.

"Para nada habrá otra gira de OV7. Este 14 de diciembre es el adiós definitivo en la Arena Ciudad de México. Así como fue en el 2003 en el Zócalo de la Ciudad de México, ahora se acaba el grupo por tiempo indefinido, nos vamos a dar un tiempo, cada quien hará sus cosas y te lo juro, ahora si que por mis hijos, que no sé si pasará 5, 6, 8, 10 o tal vez nunca volvamos a estar juntos. Luego de la pandemia uno debe estar abierto a que las cosas sucedan de la mejor manera y los tiempos de Dios son perfectos", remató.

