¿Le faltaba el aire? Allisson Lozz no sólo triunfó como actriz, así cantaba "Al diablo con los guapos" junto a K-Paz de la Sierra | VIDEO

Una de las actrices más recordadas de la época de los 2000 es Allisson Lozz, quien aunque lleva años alejada del mundo del espectáculo no ha perdido su popularidad entre el público y su club de fans; aunque ahora lleva una vida de millonaria y como vendedora de productos, su pasado en la industria del entretenimiento es muy recordado. Tanto así que este fin de semana se recordó un viejo video en el que demostró que no sólo triunfó en la actuación, sino que también tuvo una faceta como cantante.

Aunque para nadie es secreto que la actriz se convirtió en la protagonista de la telenovela "Al diablo con los guapos", lo que pocos recuerdan de esta producción del año 2007 es que también cantaba el tema principal bajo el mismo nombre y en compañía de K-Paz de la Sierra. Sin embargo, ahora que este tema fue revivido por los internautas, muchos fans quedaron inconformes con el talento de la famosa hasta el punto de compararla con Jolette de "La Academia" y esto por las reacciones de sus compañeros.

Así se presentó la actriz. (Foto: Captura de pantalla)

Con jadeos, pero bailando y emocionada, así se presentó Allisson Lozz

En plataformas como TikTok se ha hecho viral un video que deja ver a Allisson Lozz en una de sus facetas más recordadas y en un concurrido evento de la década de los 2000 se presentó ante un escenario rodeada de su público y de otras celebridades con las que compartió pantalla, como es el caso de Altaír Jarabo, quien al igual que Angelique Boyer no puso la mejor cara al escuchar en vivo "Al diablo con los guapos".

La grabación que ha dividido opiniones muestra a la ahora retirada celebridad con un look vaquero en color rojo arriba de un escenario y acompañada de bailarines, mientras canta a todo pulmón el tema de la telenovela. Pero el detalle que no pasó desapercibido este fin de semana es que a pesar de sus esfuerzos por mantener el ritmo de la música para bailar y entonar, así como de su emoción, los jadeos por falta de aire se hicieron presentes para arruinar su show.

La reacción de Jarabo se volvió viral en redes. (Foto: Captura de pantalla)

Ante ello, los internautas hablaron sobre la cara que puso su compañera de telenovela, Altaír Jarabo, quien hizo lo que para muchos fue interpretado como un gesto de desagrado; mientras que Angelique Boyer bailaba al ritmo de la música con expresiones faciales que también fueron señaladas por el público. Como era de esperarse, en la sección de comentarios la crítica y las distintas opiniones llamaron la atención en TikTok.

"Quién le hubiera dicho a Altaír Jarabo que estaría en Francia después de ese evento tan canónico", "su momento humilde", "pero Allisson cantaba muy bien", "en la entrada de la novela se oye que canta bien, pero en vivo obvio si no se dedicó a eso, se le va el aire", "la canción no deja respirar bien", "yo digo que fue por el baile, bailar y cantar al mismo tiempo no es fácil" y "Ni Jolette se atrevió a tanto", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

