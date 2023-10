Luis Miguel habría pagado más de 14 millones de pesos a Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos, ¿qué pasó con el dinero?

Hace unas semanas la prensa explotó: Aracely Arámbula a acusó a Luis miguel, uno de los cantantes más queridos en México, de ser un padre irresponsable y no pagar la pensión alimentaria de los dos hijos que tuvieron juntos. Ambos fueron novios entre 2005 y 2009, tuvieron juntos a Miguel y Daniel, pero el idilio acabó de la peor manera y no se toleran. Pero ahora se sabe que “El Sol” “cumplió” con su responsabilidad y desembolsó una millonada.

Arámbula y el intérprete en Acapulco en el Baby O, un club nocturno de renombre muy visitado por celebridades; aunque vivieron un apasionado idilio, del cual surgieron Miguel y Daniel Gallego Arámbula, hoy día él no se involucra en sus vidas. Actualmente, el cantante no mantiene vínculos con ningún miembro de la familia Arámbula.

¿Cuánto pagó Luis Miguel por la manutención de sus hijos?

Esta semana en diversos medios se dijo que el cantante había saldado su deuda económica. En la columna “Alfombra Roja” de El Universal se dijo por primera vez esta versión, posteriormente, Maxine Woodside sostuvo que una fuente se lo había confirmado y se especuló sobre varias cifras. Pero fue el viernes cuando el periodista Jorge Carbajal reveló la que sería la cifra definitiva.

Fue en su cuenta de Instagram que dijo que Aracely habría recibido 713 mil dólares, cerca de 14 millones de pesos. También trascendió que el dinero no habría llegado aún a los menores debido a que la actriz se ha negado a recoger el dinero. Sin embargo, esto no está confirmado y sólo será cuestión de tiempo para saber cómo concluirá este asunto.

¿Por qué no se llevan bien Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Las razones de que no se puedan ver ni en pintura no está del todo claras, y en la actualidad se sabe que el cantante no tiene relación con nadie de la familia Arámbula, incluso se dice que no la tenía aun cuando estaba en buenos términos con “la Chule”, ya que no quería saber nada de Leonardo, su ex cuñado, quien presuntamente avisaba a la prensa sobre la ubicación de él y ella cuando salían. Con la única persona con la que supuestamente se sabía que sólo mantenía contacto con el padre de Aracely, quien era el enlace cuando veía a sus hijos.

