Para Nacho Cano, los musicales son su vida

“No paro, ni pienso parar hasta que me muera”, afirma Nacho Cano con una sonrisa en el rostro durante su más reciente visita a México. El músico tiene 46 años de carrera y es mundialmente conocido por fundar el grupo español Mecano, junto a José María y Ana Torroja, creadores de éxitos como “Hijo de la Luna” o “7 de septiembre”.

Aunque la banda se desintegró a finales de los años 90, su música sigue presente en tributos y obras como “Hoy no me puedo levantar”, que el mismo Nacho produjo a principios de este siglo en España y su éxito fue tal que también llegó a México con varias temporadas en cartelera. También cuenta con una versión infantil y ha hecho un par de musicales más a lo largo de estas décadas, pero su atención actualmente está en “La Malinche”, el cual estrenó en España el año pasado y ahora prepara su llegada al país Azteca.

Este material le tomó 12 años hacerlo y está orgulloso del resultado porque considera que es necesario conocer a fondo lo qué pasó y lo que une a los dos países.

El también productor hizo esta historia con respeto y de una manera muy positiva, trabajando incluso con arqueólogos, antropólogos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para la puesta en México, espera que sea a finales del próximo año, pero está en el país buscando a 20 jóvenes que preparará en España, y sean los nuevos rostros del entretenimiento, como ya le pasó con “Hoy no me puedo levantar”, de donde salieron estrellas como Fernanda Castillo, Alan Estrada, Luis Gerardo Mendez y hasta Melisa Barrera.

“Más que buen ojo, me gusta ver lo bueno que tiene la gente y potencializarlo. Además, el talento mexicano es muy orgánico, es como la fruta, no tiene aditamentos, es terrenal, sólo hay que moldearlo, en este caso para llevarlo hacia que cuente la obra y creo que va a tener más éxito aquí, porque cuenta vuestra historia, no veo diferencia entre la historia de España y la de México, aunque ustedes se independizaron, siempre vamos a estar unidos”, agregó.