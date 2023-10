¿Denisse Guerrero es hija de “La India María?: estas son las fotos que desataron la teoría

Durante las últimas horas el nombre de Denisse Guerrero ha encabezado las listas de tendencias en diferentes plataformas digitales debido a que la vocalista de Belanova realizó una publicación en Instagram con la que aclaró de una vez por todas que no es hija de “La India María” como se ha especulado por más de una década, por ello, en esta ocasión haremos un recuento de cómo es que se originó todo este escándalo, además, te mostraremos una serie de fotos en las que queda evidenciado el increíble parecido físico que hay entre la también compositora y la fallecida actriz cómica.

Los rumores en los que se asegura que Denisse Guerrero era hija de María Elena Velasco comenzaron en el lejano 2005, justo en la época en la que la popularidad de Belanova explotó gracias al éxito que tuvo “Rosa pastel”, uno de los principales sencillos de su segundo álbum de estudio y dichas versiones se originaron debido a que la cantante y la actriz tenían un extraordinario parecido físico, sin embargo, en aquel momento dichas versiones solo duraron en tendencia pocas semanas y debido a que ninguna de las dos salió a hablar del tema, poco a poco se disipó el tema.

Denisse Guerrero nunca ha hablado de forma abierta sobre los rumores que la vinculan a "La India María". Foto: IG: denisseguerreroofficial / laindiamariatv

“Denisse Guerrero es mi media hermana” asegura la supuesta hija no reconocida de “La India María”

Tras el lamentable fallecimiento de María Elena Velasco salió a la luz una mujer llamada Mirna Velasco que aseguró ser producto de una supuesta relación extramarital entre “La India María” y el titular de “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco, no obstante, aseguró que la actriz cómica la había regalado y entre sus declaraciones aseguró que la actriz había regalado a otros de sus hijos, entre ellos, Denisse Guerrero, quien en teoría sería su media hermana.

Es innegable que hay cierto parecido físico entre Denisse Guerrero y María Elena Velasco. Foto: IG: denisseguerreroofficial / laindiamariatv

Como era de esperarse, las declaraciones de Mirna Velasco causaron un gran escándalo al interior de la industria del espectáculo y la joven aseguró tener pruebas contundentes de la veracidad de sus palabras, sin embargo, ningún miembro de la familia de Raúl Velasco o de María Elena Velasco salieron a aclarar los rumores y Denisse Guerrero también se mantuvo al margen del tema, por lo que dichos rumores solo se hicieron más fuertes.

"La India María" ya no pudo hacerle frente a estos rumores. Foto: IG: denisseguerreroofficial / laindiamariatv

Durante los últimos años, Mirna Velasco ha tenido distintas intervenciones en múltiples programas de espectáculos en los que se ha encargado de mantener vivo todo este escándalo en torno a “La India María”, quien por obvias razones nunca pudo dar su versión sobre los señalamientos de esta joven y su supuesta relación extramarital con Raúl Velasco.

Denisse Guerrero acaba con los rumores y difunde foto de su verdadera madre

Hace apenas unas horas, Denisse Guerrero aclaró de una vez por todas que no es hija de “La India María” y para ello difundió una fotografía de su verdadera madre durante su juventud, quien evidentemente no era la actriz cómica y en dicha publicación, la vocalista de Belanova hizo énfasis en el increíble parecido físico que tiene con su verdadera progenitora, de quien no se sabe mucho debido a que la también compositora es muy hermética respecto a su vida privada.

Ella es la verdadera madre de Denisse Guerrero. Foto: IG: denisseguerreroofficial

