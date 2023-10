“Estoy ansioso de verás”: Él es el misterioso cantante y vocalista del controversial Grupo Marrano, famoso por el tema “El Ansioso”

Fue en el podcast del cantante y compositor Elías Medina la manera en la que se dio a conocer el rostro de Adrián González, aunque su nombre no es tan popular, cuando es vinculado a Grupo Marrano todo cobra sentido, pues se trata de una agrupación de regional mexicano integrada por varios creativos y músicos de diversas bandas que se formaron para crear algo divertido y relajado.

Grupo Marrano nació a finales del 2002 y en la actualidad sus proyectos todavía son populares y recordado sobre todo en las fiestas y borracheras cuando las personas ya están en confianza y reproducen en una bocina el irreverente tema “El Ansioso”, una canción con tinta sexual, que logra sacar varias carcajadas de quien la oye por primera vez.

El tema “El Ansioso” es una composición de Guido Iván Martínez Quinzio, según información de su ficha en Internet, pero la voz con la que se volvió popular es del cantante y músico Adrián González a quien pocas personas le conocían el rostro, pues en las presentaciones en donde han llegado a interactuar con el público, los famosos utilizan máscaras, mallas o pasamontañas y llevan una nariz de cerdo como parte de su vestuario.

En los comentarios del video que ya está tomando popularidad en redes sociales, específicamente en TikTok, los internautas reconocieron al músico y revelaron que Adrián González fue el primer baterista y segunda voz de La Firma, agrupación romántica que aún sigue vigente en el regional mexicano.

“El era el baterista de La Firma, no?”, “Hasta que se me hace conocer a esa leyenda”, “hace añoooos los llevaron aún baile de la prepa 22 y los maestros todos asustados jajajaja como olvidar”, “yo ponía la rolas cuando llegaba por mi novia a su casa” y “Maestro poeta, que honor conocerlo”, son algunos de los comentarios de la publicación.

Adrián Gonzales también fue la voz de otras de las populares canciones de Grupo Marrano como “Penetreiton” y “¿Qué pasó?”, la agrupación continúa generado música y eventos a lo largo de la república, siempre con la consigna de que se hacen responsable completamente de sus letras y aseguran que su contenido no debe ser expuesto en medios convencionales ya que lo integran bastantes groserías.

“Nunca pensamos que nuestro trabajo en el mundo del entretenimiento fuera a repercutir tanto en la cultura mundial, y que nos llegaran a considerar una agrupación o artista “de culto (…) El contenido de GRUPO MARRANO no debe de ser expuesto en medios convencionales publicitarios, como la radio, la televisión o medios impresos, a menos que se eliminen por completo las expresiones y palabras groseras”

