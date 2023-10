El desgarrador mensaje de la hija de Daddy Yankee que confirmaría la separación de sus padres

Daddy Yankee y Mireddys González forman una de las parejas más sólidas en la industria musical, sin embargo, en días recientes surgieron rumores que apuntan a una separación y que se hacen más fuertes luego de que dejaran de seguirse en Instagram. Aunque no han dado declaraciones al respecto, el desgarrador mensaje compartido por su hija Jessaelys -quien es muy cercana a ellos- confirmaría problemas en la pareja.

En marzo pasado el llamado “Rey del reguetón” compartió un video en su cuenta de Instagram en el que celebraba su aniversario 28 y se mostraron más enamorados que nunca. La pareja conquistó a sus seguidores con sus muestras de cariño, pues compartían tiernos mensaje en redes sociales con los que expresaban su total apoyo, además de que Mireddys González siempre acompañó a su esposo en sus giras y presentaciones.

Crecen rumores de una separación entre Daddy Yankee y Mireddys González. Foto: IG @myreddis

“Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí. No sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”, así se expresaba el cantante sobre su esposa en entrevista para “Detrás de la fama”. Sin embargo, el programa “En casa con Telemundo” dio a conocer que el intérprete de “Gasolina” y su esposa ya no se siguen en Instagram, lo que de inmediato reavivó los rumores de que podrían estar separados.

Mensaje de Jessaelys, hija de Daddy Yankee

En medio del alboroto que ha generado en los fans del cantante su supuesta separación, su hija Jessaelys compartió un alarmante mensaje en sus historias de Instagram que muchos tomaron como una indirecta de lo que podría estar ocurriendo en su familia fuera de los reflectores, ya que la joven es muy cercana a sus padres y así lo confirman sus publicaciones en redes sociales.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, se lee en el mensaje de Jessaelys quien hasta el momento no ha dado más detalles con sus publicaciones. Fanáticos han enviado mensaje de apoyo a la pareja, quienes se conocieron cuando eran muy jóvenes en su natal Puerto Rico y se casaron en 1994.

Mensaje de Jessaelys, hija de Daddy Yankee en medio de rumores de una separación. Foto: IG @jesaaelys

SIGUE LEYENDO:

Ernesto D'Alessio está dispuesto a casarse de nuevo con su ex, Charito Ruiz: "mi corazón sigue teniendo dueña"

Rodrigo Cachero celebra su divorcio de Adianez Hernández, así fue su festejo por volver a la soltería