FOTO: Maya Nazor luce las botas blancas perfectas para resaltar la pantorrilla

Maya Nazor es una de las celebridades más importantes del momento, para muestra la comunidad de seguidores que alberga en su cuenta en Instagram y que rebasan los 6 millones de personas, razón por la que la chica originaria de Cuernavaca, Morelos siempre está compartiendo fotografías y videos.

Recientemente la modelo y creadora de contenido apareció en su Instagram oficial con un par de botas en color blanco que cautivaron a sus seguidores debido a la forma en la que moldea sus piernas, la joven combinó su calzado con un vestido largo de color azul eléctrico, para el cabello mantuvo lacia su rubia cabellera con un divino fleco que llamó la atención y en el maquillaje llevó algo definido con mucho contorno, pero en tonos naturales.

Tras el anuncio de su separación hace casi un año, muchas cosas han pasado entre Maya Nazor y Santa Fe Klan, en repetidas ocasiones se especuló que regresaron, después se dio a conocer que presuntamente ambos estaban buscando suerte con otras parejas, ahora es el rapero quien describe como es la relación que tienen con su ex y con Luka, el bebé que tienen juntos.

"No pues solo, es que no tengo a mi niño y casi no puedo estar con él por el trabajo y porque tenemos que estar de un lado para otro", son las palabras de Santa Fe Klan a Yordi y después agregó que solo ve a su bebé cuando está en Guadalajara y que le da oportunidad su expareja Maya Nazor.