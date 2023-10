"Mi hija está feliz", mamá de Eiza González rompe el silencio ante los rumores de noviazgo con Mario Casas

Uno de los rumores más fuertes dentro del mundo del espectáculo es el supuesto romance que tienen Eiza González y Mario Casas, en especial tras haber sido vistos paseando por las calles de Roma, en donde no sólo disfrutaron de la mejor compañía, sino que también se mostraron más cercanos y sonrientes que nunca, por lo que despertaron las sospechas de una posible relación a la vista que ha dado mucho de qué hablar.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre de Eiza González se volvió tendencia en redes sociales por las recientes declaraciones de su mamá, Glenda Reyna, quien externó su emoción por ver feliz a su hija y no dudó en hablar de sus deseos por verla llegar al altar. ¿Pero confirmó el romance?, lamentablemente para los fans de la actriz y cantante, su madre no confirmó ni descartó ninguno de loa rumores que envuelven a su hija y a Mario Casas.

Mamá de Eiza González guarda silencio al ser cuestionada sobre la vida de su hija

Este fin de semana la modelo y empresaria sostuvo un muy breve encuentro con los medios de comunicación y al ser cuestionada sobre la vida amorosa de la protagonista de "Lola, érase una vez", prefirió guardar silencio y afirmar que no sabe nada de lo que hace la actriz. La respuesta causó revuelo en medio del escándalo en el que se vio envuelta al supuestamente estar saliendo con el actor español, aunque su madre se dijo feliz con las decisiones que su hija tome.

"No sé de qué me estás hablando. No tengo idea", respondió a la pregunta expresa del supuesto romance de Eiza y Mario; sin embargo, algo que volvió a despertar la esperanza de que esta vez la relación sea real es que Glenda Reyna también dijo con voz firme: "Yo no veo, no oigo, no existo, no nada".

Ante la insistencia de los presentes y como madre orgullosa, Reyna se dijo más contenta que nunca por la vida que lleva Eiza González, pero no compartió ningún detalle que comprometiera a su hija, en especial en lo que respecta a temas amorosos. "Feliz, feliz de que esté feliz y no sé en qué anda, o sa, feliz siempre de que ella sea feliz, eso es todo", fueron las breves palabras con las que respondió este fin de semana.

Recordó que su hija está en España grabando una película. (Foto: IG @eizagonzalez)

Durante el encuentro con la prensa, la mamá de la actriz también fue cuestionada sobre qué piensa de Mario Casas o si lo ve como yerno, pero nuevamente se mantuvo firme en no compartir mayores detalles e incluso destacó que no lo conoce, por lo que les pidió que le compartieran lo que se dice sobre su hija y su supuesta relación amorosa.

"Yo sólo quiero un buen hombre para mi hija porque es lo que todas las madres queremos, yo quiero un hombre que la quiera, que la respete, que la entienda, que entienda su profesión, que sea amoroso, que sea respetuoso. Eso es lo único que deseo, no me importa si está guapo, si está feo, si es rico, si es millonario, si es famoso, si no es famoso", declaró.

"A mí no me cuenta; yo no tengo nada que chismearles. Les puedo contar con quién ando yo, pero no creo que les importe", dijo Glenda Reyna no sin antes explicar que "lo importante" es lo que ella logra con su carrera artística, misma que la ha llevado a cumplir sus sueños. "De verdad yo no puedo decirles de galanes porque se recarga en una pared y ya le consiguen novio", reclamó.

Esta no es la primera vez que se relaciona sentimentalmente a la actriz con algún famoso. (Foto: IG @eizagonzalez)

Finalmente, la mamá de la actriz dio a conocer a los fans que el día en que ella le confirme que está saliendo con alguien va a "salir a gritarlo", y es que según explicó, "nada la va a hacer más feliz que decir que mi hija está feliz y dichosa".

Eiza González está en España grabando una película; su mamá descarta romance con Mario Casas

Al hablar de lo orgullosa que está de su hija, Glenda Reyna también aprovechó para presumir a Eiza González y los proyectos que tiene en su agenda, entre ellos una película que está grabando en España; sin embargo, también dejó a los fans con la intriga si el beso que se filtró entre ella y Mario Casas no corresponderá a esta grabación y no necesariamente a un romance entre ellos, por lo que pidió que la mantengan informada.

