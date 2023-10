Bad Bunny le dedica esta explícita canción a Kendall Jenner, esto dice

Uno de los artistas más populares del género urbano que la está "rompiendo" en la música, es sin duda Benito Martínez, mejor conocido como "Bad Bunny", quien lazó nuevo material desde el pasado 25 de septiembre. Se trata del tema "Un Preview", el cual, fue muy criticado porque usaba el mismo ritmo que en sus éxitos anteriores, ya que mantiene el mismo estilo y ritmo con bajos, y lo único que pudo haber cambiado es la letra de la canción.

Bad Bunny hará una gira para 2024 Foto: Especial

Este éxito que ya cuenta con más de 23 millones de reproducciones en YouTube, material en el que se encuentra el video oficial del "Conejo Malo" y fue dirigido por Stillz, quien suele colaborar en muchas producciones del cantante.

Kendall Jenner: la canción que le dedicó Bad Bunny

Sin embargo, otra melodía que ha estado en boca de todos es el tema "Fina" del rey del trap, aunque la mayoría de los videos tiene una temática de vaqueros y carreras a caballo, algo que es un gusto exclusivo de su nueva novia Kendall Jenner.

No es un secreto que se ha visto a Benito y a Kendall montando a caballo en California, Estados Unidos, por lo que los fans de la modelo estadounidense, aseguran que todo el álbum titulado "Rimas" está dedicado a ella, en especial el tema "Fina" por la letra de la canción que ya cuenta con poco más de tres millones de reproducciones.

"Besitos en el cuello, besitos en el toto. No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loco. Dale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador. De espaldita y a la vez el vibrador. El polvito en la mañana, le digo al despertador To' el mundo habla, pero están de espectador", es parte de la letra que canta Bad Bunny a Jenner.

Kendall JennaFoto: IG @kendalljenner

En este sentido, a través del video que compartió el usuario en Twitter, Armando Moreno, muestra algunas fotografías con el popular tema de fondo, de Kendall Jenner y Bad Bunny juntos, besándose en el cuello, abrazados, yendo de compras juntos a una boutique de alta gama, incluso, en el que se rumora que durmieron juntos, ya que se muestra a la modelo en la cama y el fotógrafo es el intérprete de "Callaíta".

Nuevo material para finales de diciembre

Hace unos meses, el originario de Puerto Rico anunció que a finales de diciembre lanzaría un nuevo álbum para abrir una gira por todo el mundo que duraría todo el 2024, en Estados Unidos, América Latina y Europa.

