"A veces metemos la pata": Pati Chapoy admite que hay errores en Ventaneando

Pati Chapoy admitió que, a pesa de tener un rigor periodístico para dar información, hay veces que "meten la pata" en Ventaneando, sin embargo, destacó que dentro de la producción resuelven sus errores. Asimismo, señaló que todos los conductores saben que sus críticas y palabras posiblemente tendrán consecuencias, no obstante, están seguros de que los respaldan argumentos para defenderse así mismos como a su trabajo dentro de la emisión.

La periodista de espectáculos ofreció una entrevista a Gonzalo Lira para El Heraldo de México en la que habló de su trabajo en Ventaneando, un programa que está a punto de cumplir 28 años y que ha liderado desde que se estrenó en los años 90. La comunicadora recordó que esta emisión se creó después de que salió de las filas de Televisa, en donde también se dedicaba a dar noticias del mundo de la farándula, no obstante, en esta ocasión tuvo la libertad de hacer críticas, tanto a la empresa de San Ángel, como a la propia.

"Yo venía de hacer un noticiero muy estricto de espectáculos en Televisa y cuando me viene para acá (Tv Azteca) continué con ese noticiero, primero haciendo uno que se llamaba 'En el Espectáculo'. La idea de 'Ventaneando' como me la planteó Carmen Armendariz era más basado en la mala información y en el chisme que en la información y en la crítica, pero Ventaneando es un programa que sí informa de lo que sucede en el mundo del espectáculo pero también damos nuestro punto de vista", destacó la presentadora, que agregó que ahora también hablan de lo que pasa en las redes sociales.

Chapoy, de 74 años, señaló que actualmente el programa de espectáculos de Tv Azteca es considerado una agencia de noticias, ya que muchos medios de comunicación retoman la información que ahí transmiten. De igual forma, puntualizó que tienen un equipo con rigor periodístico, debido a que verifican la noticia antes de ponerla en pantalla, no obstante, no se han salvado de cometer algunos errores, pero los han logrado superar, al grado de seguir vigentes en la actualidad.

"A veces metemos la pata, como seres humanos que somos. Entonces hay que sacar la pata, hay que limpiarla y seguir caminando", destacó la conductora y periodista, quien también dijo que es objetiva no sólo en su trabajo y en su vida personal, por lo que en Ventaneando, aseguró, "no pasan inventos, ni chismes".

De igual forma, la titular del programa de Tv Azteca mencionó que se mantiene humilde debido a que "muy seguido me repito que no soy mejor, ni peor que nadie. Todos los días me repito que igual me duele la cabeza como te puede doler a ti o a cualquiera. No soy afecta a deprimirme, pero si soy afecta a sentir que a veces no estoy bien emocionalmente y en ese momento paro".

Después de casi 28 años al frente de Ventaneando, la conductora de espectáculos indicó que sabe muy bien que sus críticas van a tener una consecuencia, pero que está preparada para aceptar las repercusiones, porque está segura de sus palabras y de si misma, algo que también sabe todo el equipo del programa, por lo que tienen que ser consientes e informados con las opiniones que emiten.

"Tienes que entender que ante cualquier acción va a ver una repercusión y tienes que aceptar las consecuencias, a veces son sencillas, a veces son difíciles, complejas, pero al final de cuentas, si yo estoy haciendo lo que creo que debo de hacer eso te da una fortaleza fuera de serie, y a partir de eso, por mucha crítica que venga alrededor, yo ya sé lo que tengo que hacer. Si una persona es verde, no me va a refutar que es verde", señaló.

