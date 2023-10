VIDEOS: “Canelo” Álvarez tuvo un after party lleno de lujos y estrellas de la música

Luego del triunfo de Saúl “Canelo” Álvarez ante Jermell Charlo, el pugilista tapatío organizó un after party en uno de los antros más exclusivos de Las Vegas y tal como se esperaba dicho evento estuvo plagado de estrellas de la música y de todo tipo de lujos, lo cual, dejó en evidencia una vez más que cuando se trata de celebrar el también empresario no escatima en gastos.

El after que organizó el “Canelo” se realizó en el centro nocturno conocido como OMNIA, el cual, se ubica dentro del Caesars Palace, tiene tres pisos de diversión y se desconoce si el pugilista rentó todo el sitio o solo una de las referidas plantas, además, de acuerdo con las historias de Mario Bautista, una de las celebridades invitadas, se pudo ver que el boxeador transportó a sus invitados en lujosas camionetas pese a que la distancia entre el referido club nocturno y la T-Mobile Arena solo es de unas cuantas cuadras.

Una vez iniciada la fiesta, la esposa del “Canelo”, Fernanda Gómez compartió una serie de historias donde se pudo ver que el boxeador tomó el micrófono, aunque no se pudo ver si para cantar o simplemente para dar unas palabras, no obstante, apareció acompañado por su amigo Luis R. Conriquez, J Balvin y Tainy. Además, algo curioso de dicha grabación fue que sobre la barra en la que estaban parados había decenas de dólares tirados, los cual, aparentemente lanzó el pugilista.

Saúl "Canelo" Álvarez estuvo rodeado de múltiples celebridades. Foto: IG: fernandagmtz

Danna Paola derrochó talento junto a Steve Aoki

En otros videos difundidos en redes sociales se pudo ver que en algún otro momento de la fiesta, Santa Fe Klan nuevamente se encargó de subir el ambiente son sus potentes rimas y una vez entrada la noche, Steve Aoki llevó la fiesta al máximo con sus espectaculares mezclas, incluso, para complacer a los mexicanos, puso a sonar el afamado tema de “El Sonidito”.

Además, para aprovechar la presencia de Danna Paola interpretaron “Paranoia”, el nuevo tema que lanzaron juntos y que enloqueció a todos los asistentes.

Cabe mencionar que, tras su victoria, Saúl “Canelo” Álvarez, decidió no usar sus redes sociales pues aparentemente solo se dedicó a celebrar y a atender a sus invitados, no obstante, se espera que sea en las próximas horas cuando difunda algunas fotos y videos de su ostentosa celebración, la cual, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, dejó en claro que no escatima en gastos cuando se trata de festejar algún nuevo logro en su carrera o una fecha especial dentro de su familia.

¿Cuánto dinero se llevó el “Canelo” tras su triunfo ante Charlo?

De acuerdo con distintos portales especializados, la noche del sábado 30 de septiembre fue sumamente lucrativa para Saúl “Canelo” Álvarez pues se calcula que se embolsó más de 150 millones de dólares, de los cuales 100 mdd provienen de la empresa Premier Boxing Champion, con quien firmó un contrato por tres peleas, además, se llevó 50 mdd por su victoria y se habría llevado al menos 18 mdd más por el boletaje y otros conceptos como el ppv, por lo que el organizar su lujoso after party fue cosa sencilla para el pugilista.

SIGUE LEYENDO

"¡Te amo México!": Danna Paola canta el himno nacional en la pelea del Canelo Álvarez vs Jermell Charlo | VIDEO

Canelo Álvarez asegura que nadie puede vencerlo: "Pelearé con quien sea, soy el mejor"